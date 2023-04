'L'altra Puglia' in un libro speciale

E’ stata presentato mercoledì pomeriggio, al palazzo del Consiglio regionale, il libro dal titolo “L’altra Puglia – in viaggio fra monti, fiumi, laghi e foreste” di Ruggiero Maria Dellisanti e Annalisa Molfetta.

La pubblicazione, edita da Stilo, è inserita nella linea editoriale “Leggi la Puglia”, in cui confluiscono tutte le pubblicazioni del Consiglio Regionale, realizzate con il coordinamento della sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, con l’obiettivo di valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”.

“La Biblioteca in effetti realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura – hanno fatto sapere da Via Gentile - attività destinate a tutti i cittadini, impegnandosi ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali”.

In questo caso specifico, l’opera (disponibile anche in lingua inglese) vuole far conoscere aspetti attualmente poco noti della regione, raccontando un’altra Puglia, poco conosciuta. Un territorio apprezzato prevalentemente per le coste, i beni culturali e i borghi, con un patrimonio di grande bellezza naturalistica. Il testo è suddiviso in tre sezioni: Capitanata, Terra di Bari, Terra d’Otranto; per ognuna è stato realizzato un percorso narrativo costituito da altrettanti racconti corredati da brevi approfondimenti che permettono di conoscere le caratteristiche dei luoghi, illustrate con immagini della tradizione pittorica pugliese.

Annalisa Molfetta vive e lavora a Lucera. E’ laureata in Lettere, specializzazione in Filologia, e collabora da tempo con Stilo Editrice, con la quale ha già all’attivo alcune pubblicazioni a carattere storico e letterario. Nel settore della valorizzazione del territorio pugliese, ha curato alcune guide storico-naturalistiche, anche sui Monti dauni. Con il suo romanzo “Lo scrigno delle cicale”, riguardante il confino alle Isole Tremiti degli omosessuali durante il regime fascista, ha vinto il premio 'S'Illumina - Nuove opere' indetto dalla Siae e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Attualmente si occupa anche di editoria scolastica, seguendo volumi di narrativa e libri di testo per la scuola secondaria di primo grado.

Ruggiero Maria Dellisanti è un geologo di Barletta, già docente di Geografia economica e turistica. Svolge attività di divulgazione di ambiente e territorio, e i suoi studi e le sue ricerche hanno rappresentato la base per la riscoperta geologica, ambientale e turistica dell’Ofanto, attraverso la pubblicazione di due saggi e di una guida turistica sul Parco Regionale del fiume. Per la sua attività nella diffusione di cultura, conoscenza e coscienza ambientale, ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere (2000) e di Commendatore (2009) dell'Ordine al Merito della Repubblica.