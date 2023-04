Federico II, figura attuale e centrale del Medioevo

“La Capitanata di Federico II di Svevia, Sacro Romano Imperatore. L'attualità del personaggio storico più famoso e controverso del Medioevo” è il titolo di una conferenza in programma venerdì 14 aprile alle 18 al Convitto Bonghi di Lucera che organizza l’appuntamento.

Relatore sarà il professor Pasquale Episcopo, foggiano che vive a Monaco di Baviera dove lavora come docente di italiano, lingua e cultura e consulente. Giornalista pubblicista, è membro della Società di Storia degli Staufer con sede a Göppingen e della Società di Storia patria per la Puglia (Bari). E’ promotore della "Stauferstele", monumento alla memoria di Federico II che verrà collocato prossimamente nel centro storico di Foggia.

L’incontro si terrà nell’antica chiesa di San Bartolomeo, all’interno del complesso di Via IV Novembre e sarà introdotto dai saluti del rettore Matteo Capra.

“Episcopo è uno dei maggiori studiosi e cultori della figura di Federico II – ha commentato il capo di istituto - e sarà un onore ascoltare il suo intervento che certamente arricchirà tutti su quello che fu un periodo glorioso per l’intero territorio di Capitanata.”

La conferenza, rivolta a studenti e cittadini, si inserisce tra gli eventi di rilievo per ricordare gli 800 anni dall’arrivo a Foggia dell’Imperatore svevo e tratterà aspetti meno noti della vita di Federico II, mettendo in luce come il suo operato sia stato innovativo e, nei rapporti tra culture diverse, precursore dei tempi su temi come salvaguardia dell’ambiente, epidemie, guerre, propaganda, migrazioni, giustizia sociale e stato di diritto.

Con essi si confrontò Federico II di Svevia, Sacro Romano Imperatore che, nell’Europa del XIII secolo, per trent’anni regnò con saggezza, ma anche con grande fermezza. Sovrano illuminato, con lui l’Impero raggiunse il suo apogeo. Federico si occupò di scienza, arte, architettura, letteratura, filosofia lasciando nella cultura europea un’impronta indelebile tanto che i suoi stessi contemporanei gli attribuirono l’appellativo di “Stupor Mundi”. Tutto ciò avvenne nel Regno di Sicilia e, in particolare in Puglia, nella Capitanata, la terra che amava di più.

