Nuova Aia per Maia Rigenera

Maia Rigenera ha davanti a sé almeno altri dieci anni di vita, perché ha ricevuto la nuova Autorizzazione Ambientale Integrata per la produzione di compost per l’agricoltura, rilasciata dalla Provincia di Foggia, ente competente in materia che ha gestito un percorso a amministrativo e tecnico durato 18 mesi.

L’Aia è una sorta di griglia entro cui devono essere inquadrate e condotte le attività in contrada Ripatetta per la produzione di compost per l’agricoltura, partendo sempre dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (55%) assieme a fanghi di depurazione idrica (20%) e biomassa legnosa (25%).

Il documento di 24 pagine riporta una lunga serie di indicazioni procedurali, prescrizioni strutturali e tecnologiche e pure sanzioni in caso di violazioni, soprattutto in materia di emissioni odorigene che hanno ammorbato fino a qualche anno fa in maniera pesante le popolazioni del triangolo compreso tra Foggia, Lucera e Troia, soprattutto quando l’azienda si chiamava Bio Ecoagrim che aveva iniziato le sue attività ormai 15 anni fa.

Tanto per fare un esempio del nuovo atteggiamento di Palazzo Dogana, sono previsti quattro livelli di sanzioni, sebbene senza un orizzonte temporale definito. Tuttavia, in caso di segnalazioni accertate e persistenti di emissioni odorigene anomale, in particolare durante i mesi estivi, il gestore è obbligato, su richiesta della Provincia, a ridurre i quantitativi di rifiuti in entrata. Alla prima richiesta scatterà il 25% (quindi arrivando a 97.500 tonnellate), alla seconda è previsto il dimezzamento, alla terza il 75% e alla quarta è stata già fissata la sospensione dell’attività.

A ogni modo, l’azienda è tenuta a inviare a Provincia, Comune di Lucera e Arpa i dati relativi ai controlli delle emissioni e informare immediatamente in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, provvedendo a ripristinare le condizioni di conformità. Sul tema specifico, è prevista una precisa fissazione del cosiddetto “Indice di Respirazione Dinamico Potenziale” (che misura il valore di stabilità biologica dei campioni), con rilevazioni da concordare con Arpa che sta per installare un’apposita stazione regionale. Le misure dei valori limite dovranno avere frequenza trimestrale, con monitoraggio settimanale dei vari punti di campionamento sui vari letti del biofiltro, tramite sistema “Odorprep” gestito in maniera digitale.

In generale, comunque, le prescrizioni ricevute sono sessanta, alcune di carattere strettamento tecnico e procedurale. Tra queste, figurano l’obbligo di svuotamento delle biocelle in modo sequenziale (cioè una al giorno); le fasi di vagliatura del compost grezzo devono avvenire con continuità e senza interruzioni, evitando possibili intasamenti o blocchi di produzione, ricorrendo magari anche a vagli mobili; entro giugno prossimo devono essere realizzate delle zone filtro per le aree conferimenti e ritiro plastiche, con relativo impianto di aspirazione, in ogni biocella devono essere installati sensori per la misurazione di temperatura e umidità; la percentuale massima di materiale non compostabile (inorganico) accettata è del 12% e in caso di non conformità delle caratteristiche del rifiuto relativi ai codici europei consentiti, l’azienda ha l’obbligo di respingere l’intero carico in entrata e informare l’autorità competente; gli stoccaggi di prodotti o rifiuti devono essere confinati esclusivamente in ambienti chiusi, non ne sono autorizzati di temporanei, ma solo di dimensioni e caratteristiche conosciute; il nastro trasportatore dovrà essere “chiuso”; la sostituzione dei letti filtranti dei biofiltri avverrà con cadenza triennale ed eseguita durante la stagione invernale.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da approfonditi controlli da parte di Arpa Puglia che ha rilevato numerose “non conformità” alle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, situazioni che hanno portato a diffide, interruzioni di esercizio e approfondimenti sul posto che sono andati avanti fino a poche settimane fa, compresi dei periodi di prova che hanno consentito verifiche sull’intero sistema e pure sulla qualità del prodotto finale.

L’autorizzazione poggia anche sui pareri favorevoli di una dozzina di enti pubblici e aziende private (Agenzia del Demanio, Marina Militare, Reti Ferroviarie Italiane, Snam rete Gas, Aereonautica Militare, Servizio territoriale Foggia – Vincolo Idrogeologico, Comune di Foggia, Comitato Tecnico Rifiuti, Tavolo Tecnico Rifiuti), con i più importanti che sono certamente quelli del Comune di Lucera (di carattere urbanistico), Arpa (che effettuerà un primo controllo entro settembre) e Settore Risorse idriche della Regione Puglia. Quest’ultimo si è soffermato soprattutto sul rispetto della distanza minima di 30 metri dalla condotta idrica che passa nelle immediate vicinanze, nonostante sia stato realizzato un by-pass di circa un chilometro a seguito del famoso cedimento avvenuto a marzo 2011 sotto una collinetta realizzata all’interno dell’area dello stabilimento, e sulla grande attenzione da porre per gli scarichi di acque reflue e meteoriche nel vicino torrente Vulgano a rischio inquinamento di sostanze pericolose, con invito al rispetto dei parametri in vigore. Infine, è stata chiesta la verifica dell’autorizzione al prelevamento di acqua dal sottosuolo e che l’uso sia conforme alle limitazioni e la destinazione d’uso imposte.

Maia Rigenera, subentrata cinque anni fa con progressiva uscita della famiglia Montagano fondatrice dell’impresa, negli ultimi mesi ha rivendicato corposi investimenti economici per implementare il processo industriale che va dal conferimento dei compattatori alla vendita finale del concime, passando per una precisa scansione temporale dei vari passaggi di trattamento del materiale arrivato sul posto, tra capannoni, nastri trasportatori, biocelle e luoghi di gestione e maturazione.

Oggi l’autorizzazione prevede di lavorare 130 mila tonnellate in modalità aerobica, con una precisa scansione temporale del processo: 15 giorni di tempo di stazionamento in biocella, 57 giorni di maturazione primaria, 21 giorni di post maturazione primaria (tra cui 5 di finissaggio e 16 di stoccaggio dopo vagliatura).

La dirigenza del gruppo Fortore Energia, guidata da Antonio Salandra, comunque sia ha posto da tempo l’obiettivo di convertire una parte dello stabilimento in un impianto di generazione di biometano, nel frattempo potrà incamerare precise tipologie di sostanze classificate con i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti: feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), rifiuti da silvicultura, scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione, fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (solo da depurazione biologica), fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti, rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima, rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche, scarti di corteccia di legno e sughero, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa, rifiuti di carta e cartone, scarti dalla selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, imballaggi in legno, legno solo se privo di legno verniciato o frammenti di mobili, digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani, digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale, residui di vagliatura, fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti dei mercati, fanghi delle fosse settiche.

Riccardo Zingaro