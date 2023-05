Due scafisti arrestati a Lucera

E’ stata necessaria la pubblicazione della relazione semestrale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia per apprendere che il 28 maggio 2022 la Polizia di Stato di Foggia e Reggio Calabria ha eseguito a Lucera il fermo di indiziato delitto, emesso dalla Dda di Reggio, di due componenti (uno originario del Turkmenistan e un altro russo) di un gruppo criminale attivo nella tratta di clandestini e che avevano condotto un’imbarcazione fino a Roccella Jonica. In pratica, due presunti scafisti della possibile “rotta turca” avevano trovato rifugio in città, ma non si sa come e perché.

Questa circostanza, se non altro, conferma il livello di interazione e comunicazione di procura e forze dell'ordine con i mezzi di informazione del territorio su cui la Dia si sofferma poi per Lucera per sole cinque righe in un documento di 453 pagine.

L’analisi del contesto locale, infatti, viene descritto come quello in cui operano “tre gruppi mafiosi, cioè i Cenicola, Barbetti e Papa-Ricci”, attivi soprattutto nel settore dei furti, usura e traffico di droga.

L’ultimo, in particolare, viene ritenuto un’evoluzione del sodalizio con Khaled Bayan e accreditato di interazioni con la criminalità organizzata di Foggia, San Severo e centri calabresi, così come sarebbe emerso dalle risultanze dell’operazione “Friends” risalente al 2019, con il coinvolgimento di sei lucerini, tutti condannati in primo grado per associazione per delinquere dedita all’acquisto, detenzione e spaccio di varie sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish e cocaina, sulla base di presunte sinergie con il clan garganico dei Li Bergolis e quello campano dei Cesarano.

Bayan, 61enne detto “il libanese”, è uno dei due condannati all’ergastolo al termine del processo Tornado che ha caratterizzato il primo decennio di questo secolo, con la ricostruzione delle dinamiche della sanguinosa guerra di contrapposizione con i sodali della famiglia Tedesco dalla quale si era separato il suo gruppo.

Sconta il carcere a vita per associazione mafiosa e come mandante dell’omicidio di Nicola Tedesco e del tentato omicidio di Giuseppina Ferrante, rispettivamente fratello e moglie di Antonio Tedesco, deceduto qualche giorno fa all'età di 73 anni, dopo 18 anni di detenzione in regime di 41 bis.

Red.