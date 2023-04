I 'Punti Cardinali' di Casalvecchio

Hanno preso il via ufficialmente le attività previste nel progetto “OrientaMenti” finanziato con fondi regionali a favore del Comune di Casalvecchio di Puglia, nell’ambito del progetto “Punti Cardinali”. L’iniziativa, sostenuta con 91 mila euro, ha come partner l’Istituto Religioso di Formazione e Istruzione Professionale, Mondo Nuovo, Smart Lab, Creolav Impresa Sociale, istituto comprensivo Mandes, Confesercenti Foggia e prevede tre assi di azione:

- Orientation desk (Sportello di orientamento), finalizzato ad offrire un servizio di accoglienza e orientamento informativo in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro.

- Orientation Labs (Laboratori di orientamento), incentrati su discipline professionalizzanti (settore turistico, ricettivo e agroalimentare), discipline Stem, biodiversita e sostenibilità, orientamento congiunto famiglie-ragazzi, ricerca attiva del lavoro, autoimprenditorialita e autoimpiego.

- Job Days, eventi informativi sulle novita del mercato del lavoro, sui settori occupazionali emergenti, sui servizi pubblici e privati per l’impiego regionali, sui fabbisogni di lavoro delle imprese, sulle metodologie digitali di recruiting.

Saranno interessati i settori lavorativi più diffusi sul territorio, in paricolare quello agricolo-agroalimentare e turistico-ricettivo, e quelli relativi alle costruzioni, all’impiantistica e all’ambiente socio-assistenziale.

I beneficiari saranno gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli della formazione professionale e degli Istituiti Tecnici Superiori e gli universitari, ma anche soggetti disoccupati, inoccupati, giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, o persone che intendono intraprendere un altro percorso lavorativo o di studio, assieme alle relative famiglie. Le attività si svolgeranno all’ex chiesa del Purgatorio - Community Library Factory 2.0 e al plesso scolastico “Celozzi” di Casalvecchio, all’Irfip di Pietra e alla sede di Mondo Nuovo a Lucera.

“Punti cardinali è una importante iniziativa che ha richiesto un notevole sforzo da parte del Comune di Casalvecchio, capofila del progetto, e di tutti i partner ad esso associati – ha spiegato il sindaco, Noè Andreano – e con essa si attua una delle misure sperimentali della strategia regionale e regionale sul lavoro. Per la prima volta i Comuni, che da tempo ormai rappresentano la prima interfaccia per la cittadinanza, diventano parte attiva nel fornire, direttamente, un riscontro in termini di orientamento, indirizzando i cittadini verso opportunità formative e di politica attiva del lavoro garantite dal sistema pubblico e privato della formazione e del lavoro”.

