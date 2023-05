StradaxStrada, finalmente i cantieri

Sembrava una di quelle prese in giro a cui ormai i cittadini assistono molto spesso quando si tratta di lavori pubblici, e invece da qualche giorno sono finalmente partiti i lavori di rifacimento dell’asfalto di numerosi luoghi di Lucera, nell’ambito del programma “StradaxStrada”, per il quale la Regione Puglia ha assegnato al Comune un milione e 250 mila euro.

I fondi risalgono a circa due anni fa, e nel frattempo si sono ridotti materialmente di valore, visto nell’attesa di definire le progettazioni con relative varianti, terminare le pratiche burocratiche e portare a termine le gare di appalto, a Palazzo Mozzagrugno si sono resi conto che i soldi non bastavano per fare tutto quello che era stato previsto, a causa dell’aumento dei costi di materie prime e materiali edilizi. E quindi, nonostante un adeguamento del budget con un ulteriore 20% di dotazione, c’è stata una rimodulazione degli interventi che di fatto ha sacrificato la realizzazione di alcuni marciapiedi, il cui importo è stato ritenuto sufficiente a compensare integralmente gli incrementi dei prezzi di entrambi i lavori che poi dovranno essere successivamente e nuovamente approvati dalla Regione Puglia che li finanzia.

Ad eccezione di Via Aspromonte, per la quale esisteva già un piano presentato anni addietro dall’ingegner Mario Rotunno, per tutti gli altri luoghi gli elaborati sono stati redatti dal raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiati dall’ingegner Giovanni Di Croce, e composto anche dal geometra Carmelina Falcone e dall’altro ingegnere Pietro Bonante, unici presentatori di un progetto poi acquisito dalla Giunta Pitta per Via San Severo, nel tratto urbano della SP. 109 e Viale Dante, i primi due cantieri a essere stati aperti.

Poi sono previsti interventi su Via de Peppo Serena, Via Volta, Via Polo, Via Magellano, Via Cervi, Via Turati, Via della Pace, Via Nenni, Via Toscanini, Via Gioberti, Via Labriola, Via Croce, Via Einaudi, Via Galilei, Via Salvemini, Piazza Bachelet, Via Rosmini, Via De Nicola, Via Grieco, Via della Robbia, Viale da Vinci, Via Indipendenza, Via Firenze, Via Torino, Via Bari, Via Appennini, Via Cavour, Via Roma, Via Trani, Via Lecce, Via Kolbe, Via Mascagni, Via Onorato, Via Tasso, Via Bellini, Via Pellegrino e Via Tributa.

r.z.