Le offerte di lavoro in provincia

Sono 38 i profili richiesti dalle aziende e dalle realtà economiche locali ai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia nelle ultime due settimane.

Nell’ambito “ristorazione” le richieste più frequenti riguardano aiuto cuochi, chef, camerieri, addetti alle pulizie, receptionist, baristi. Mentre per il settore secondario (industria, trasporti, costruzioni, commercio e artigianato) si cercano profili professionali ad alta e bassa specializzazione come impiegato amministrativo, contabile, addetti alle consegne, autisti, lavandai, magazzinieri e conducenti mezzi pesanti e macchine movimento terra, muratori, manovali edili.

Queste le più interessanti per il territorio di Lucera e dintorni:

1. Azienda del settore edile ricerca per la sede di Lucera un impiegato amministrativo per disbrigo pratiche e capacità di redigere lettere in italiano, inglese (certificazione B1) e ghanese. È richiesta esperienza pregressa nel settore e nella mansione di 3 anni, diploma di scuola superiore e adeguate conoscenze informatiche e linguistiche.

Viene offerto contratto full time 40 ore settimanali a tempo determinato 24 mesi, inquadramento 3 livello e applicazione CCNL Edile.

2. La "Eco. Geo. Drilling RGMB srl" ricerca 5 conducenti di autocarri e mezzi pesanti e 5 conduttori di macchine per il movimento terra per la sede di Troia. Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti corrispondenti.

3. La "Global Service Solutions Srl" di Lucera ricerca 4 manovali o muratori mastro. Viene offerto contratto di lavoro a tempo determinato full-time con turni.

4. Il ristorante Ovineria di Foggia cerca un aiuto cuoco. Requisiti: età massima 40 anni; esperienza minima nella mansione. Viene offerto contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time (30 ore settimanali) su 6 giorni lavorativi. Stipendio 1.100 euro.

Vengono inoltre segnalati due avviamenti a selezione (ex art.16 L.56/87) per lavoratori con licenza della scuola dell’obbligo, iscritti nelle liste di collocamento: uno per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 "Operatori", del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, nella sede del Comando Provinciale di Foggia e l’altro per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale per l'assolvimento delle funzioni attribuite al profilo di “Esecutore Tecnico Manutentivo” (Cat.B) al Comune di Faeto.

I bandi con i relativi dettagli e allegati sono consultabili sul sito Arpal Puglia e Sintesi Foggia.

Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, ma anche del resto della Puglia, sono consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”.

Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae mediante il tasto “Candidati” oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego ai numeri e agli indirizzi indicati nell’annuncio.

I Centri per l’Impiego della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono ora attivi anche sui social alla pagina Facebook "Centri Impiego Foggia e provincia".

