Transumanza di pecore di passaggio da Troia

Torna a Troia, sabato e domenica, la Festa della Transumanza, con il suggestivo passaggio di centinaia di pecore che vanno verso la montagna.

Il gregge dell’azienda agricola Fratelli Carrino, il 10 giugno, come ogni anno, attraverserà il Comune di Troia per raggiungere i pascoli dei Monti Dauni. Seguendo il tratturello Foggia–Camporeale, diramazione del regio tratturo Candela–Pescasseroli, i pastori condurranno il bestiame ai pascoli montani, dove trascorrerà i mesi estivi ed autunnali, fino a dicembre, quando tornerà in pianura.

La lunga carovana partirà dalla Masseria Pavoni, a San Giusto, alle ore 6.30 e intorno alle 16 attraverserà Troia lungo via Matteotti (alle spalle del Comune), alle 17.30 è prevista la sosta con pernottamento alla Masseria Serra dei Bisi, dove ad accoglierli ci saranno i soci del Museo Vivente della Civiltà Contadina che allestirà una cena all’aperto accompagnata da musica e vino.

Il viaggio riprenderà domenica mattina, 11 giugno, alle ore 6.30. Dopo aver raggiunto San Vito, in cima alla montagna del più piccolo comune di Puglia, si proseguirà per Santa Luciella, agro del Comune di Orsara di Puglia, al confine con i monti dell’Irpinia. E’ qui che il gregge trascorrerà tutta l’estate e l’autunno, per poi rientrare alla Masseria Pavoni nella transumanza di ritorno durante il mese di dicembre.

La transumanza dei Fratelli Carrino è un evento che richiama, sempre più appassionati di turismo rurale, di storia e di tradizioni. Come ogni anno, ad accompagnare pastori e gregge lungo il cammino ci sarà una delegazione del Club per l’Unesco di Alberona – Monti Dauni, rappresentanti dell’Associazione Tratturi e Transumanze e dell’Alleanza Mobilità Dolce.

Red.