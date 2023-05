Successo dell'omaggio di Maurizio Mattioli a Franco Califano

“È partita con un inizio scoppiettante ed è proseguita regalandoci tante soddisfazioni”. È felice Gianni Cuciniello, responsabile dell’Associazione Suoni del Sud, sotto la cui egida è nata l’Istituzione concertistica orchestrale foggiana, nel tracciare un bilancio della stagione in corso, che ha registrato diversi sold out e molto apprezzamento da parte del pubblico del Teatro Giordano.

La Seconda Stagione della Ico “Suoni del Sud” chiude infatti la sua prima parte per riprendere ad ottobre con altri nove appuntamenti originali e variegati, così come stato per i primi sette, alternando concerti di musica pop, elettronica, contemporanea e sinfonica alla lirica e alla danza. Tanti i grandi nomi che si sono già esibiti, tra cui: Benedetto Lupo, Silvia Mezzanotte, Luca Ranieri, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese con direttore e solista Luigi Piovano.



Anche l’ultimo spettacolo, “Non escludo il ritorno”, un omaggio in musica e parole a Franco Califano a dieci anni dalla sua scomparsa, è stato un successo, con i biglietti andati esauriti in poco tempo e applausi a ripetizione da parte dei presenti.

Venerdì sera Maurizio Mattioli ha proposto un intenso e vivido ritratto dell’amico cantautore e poeta, attraverso aneddoti, monologhi e le canzoni di Califano. Al suo fianco ad interpretare i celebri brani c’erano Alberto Laurenti, storico arrangiatore del cantautore romano, e Nadia Natali. A firmare la regia Fabio Di Credico.



“Con questo spettacolo noi ci facciamo conduttori di una piccola parte della produzione di Franco – ha raccontato Mattioli – sperando di riuscire nel nostro intento: riportare alla luce le meraviglie della sua poesia, anche se, insospettabilmente, ci sono tanti giovani che conoscono alcune canzoni di Franco come ‘Minuetto’, ‘Tutto il resto è noia’ e altre. A chi non lo conosce gli direi: leggilo, ascoltalo! Magari ti interessa. Come succede spesso, uno si avvicina per fare esperienza e poi sceglie quella che più gli somiglia e credo che Franco abbia scritto tante cose che assomigliano alla vita di tutti, perché le ha prese dal basso, dalla strada”.