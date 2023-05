Visioni Future, tre giorni con le nuove tecnologie

Dal 18 al 20 maggio, da Mechanè in Via Bovio 40 a Lucera, si parlerà di nuove tecnologie grazie alla rassegna Visioni Future, organizzata dallo studio Festina Lente. Tre serate tematiche che toccheranno temi come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, l’arte sociale e digitale, i big data e l’advertising. La mente dietro a quest’evento è un giovane lucerino, Giovanni Viola, che da fondatore di Festina Lente ha deciso di raccontare al pubblico non solo il futuro dell’innovazione tecnologica, ma anche i servizi offerti dal suo studio, tra cui due corsi di formazione che verranno presentati proprio durante Visioni Future.

Innanzitutto, per chi non lo conosce, cos’è Festina Lente?

È uno studio di comunicazione pubblicitaria e di consulenza e formazione in nuove tecnologie.

Com’è nato questo progetto?

Posso dire che è stato il naturale approdo, dopo essermi laureato e aver collaborato con alcuni importanti studi di comunicazione e agenzie pubblicitarie di Milano. Poi, spinto dalla passione personale, ma anche da alcune occasioni lavorative, mi sono avvicinato al mondo delle nuove tecnologie, soprattutto quello della realtà virtuale. È stato il vero punto di svolta.

Cosa è successo in particolare?

Quando ho indossato un visore per la prima volta e ho iniziato a utilizzarlo, ho capito che poteva avere moltissime applicazioni in svariati ambiti lavorativi. E, quindi, mi sono detto: “Devo far conoscere questa tecnologia”. Impiegarlo anche solo per pochi minuti permette di fare cose che, con altre strumentazioni, richiederebbe molto più tempo.

Ma tra le nuove tecnologie non ci sono solo i visori.

Esatto. Un altro strumento che trova largo uso in studio è la telecamera 360, ma anche software per la realtà aumentata. Possono essere grandi alleati per far crescere l’attività di un’azienda così come quella di un libero professionista.

Sono temi abbastanza pioneristici in un contesto come quello lucerino. Perché tornare nella città natale?

I motivi, all’inizio, sono stati prettamente personali. Prima dello scoppio della pandemia, ho deciso di trasferirmi di nuovo qui e, in seguito, ho pensato all’apertura di Festina Lente. Lavorarci, per me, ha significato anche creare un punto di riferimento per tutte quelle persone, soprattutto i più giovani, che non hanno possibilità di trasferirsi o spostarsi fuori per conoscere questo mondo, magari frequentando corsi di laurea o workshop.

Festina Lente è l’ennesimo esempio di come la Puglia stia dando ampio spazio all’innovazione tecnologica.

In Puglia, c’è un’attenzione fortissima verso le energie rinnovabili: siamo tra le prime regioni in Italia. Senza contare il nostro patrimonio naturalistico, enogastronomico e il forte e già presente tessuto industriale. Non ci manca nulla per essere la Silicon Valley italiana, se non la possibilità di dare spazio alle idee dei più giovani. Perché, un ragazzo dopo le scuole superiori, deve per forza andar via?

L’obiettivo è quindi studio è chiaro e ambizioso, sicuramente da ritrovare anche in Visioni Future.

Assolutamente. In queste tre serate, parleremo, insieme a numerosi ospiti, dell’universo delle nuove tecnologie, toccando vari temi come quello della realtà aumentata, l’intelligenza artificiale, big data e advertising, senza dimenticare una riflessione su come valorizzare il nostro territorio e combattere la fuga dei nostri talenti verso le altre regioni di Italia. A legare il tutto, ci sarà la presentazione dei corsi che verranno organizzati da Festina Lente.

E’ possibile anticipare qualcosa?

Ci sarà un corso dedicato alla realtà virtuale, aumentata e 360. Sono tre tecnologie che lavorano molto a stretto contatto tra di loro. Ci sarà prima una parte teorica che spiegherà, appunto, come funziona un visore o una telecamera 360 e cosa ci permettono di fare questi dispositivi; in seguito si procederà alle lezioni più pratiche, con l’utilizzo dei dispositivi e software. Il secondo, invece, si occupa di comunicazione pubblicitaria: come funziona una campagna di comunicazione creativa, come è gestita un’agenzia di comunicazione e quali sono le sue figure chiave.

Visti i temi delle serate, il pubblico a cui si rivolge è quello di esperti o addetti ai lavori?

Non solo. Sono serate aperte a tutti e avranno un piglio molto amichevole e confidenziale. Ho chiesto ai miei ospiti di non dare nessun termine o concetto per scontato, anche quello che può sembrare, ai loro occhi, il più banale. Chiunque, dopo aver assistito al Visioni Future, deve ritrovarsi con qualche conoscenza in più e avere una visione più chiara. Inoltre, ci sarà possibilità di fare domande e di interagire durante il corso dei dibattiti.

Sarà possibile anche vedere i dispositivi all’opera?

Una parte delle serate sarà dedicata proprio all’utilizzo dei dispositivi. Faremo vedere alcune dimostrazioni pratiche cosicché il pubblico possa comprendere appieno le potenzialità delle nuove tecnologie.

Red.