Strumenti e Figure continuerà a far musica con Dolcenera, Morgan e Venuti

“Continueremo a fare musica insieme ai tre grandi artisti che abbiamo ospitato a Lucera per il 25° di Strumenti e Figure. La Compagnia si prepara a nuovi eventi nelle piazze italiane”. È quanto ha annunciato Francesco Finizio, presidente del sodalizio e direttore della Melos Orchestra, in occasione del concerto di Mario Venuti a chiusura del trittico di concerti organizzati in collaborazione con Murialdomani, Cdb produzioni e Barley Arts e il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.



Un appuntamento, quest’ultimo, che ha entusiasmato il pubblico e che ha fatto registrare un altro sold out, il terzo inanellato nella lunga festa in musica organizzata per celebrare per i 25 anni di Strumenti e Figure e in cui la Melos Orchestra è stata sempre protagonista, accompagnando anche Dolcenera e Morgan, che l’hanno elogiata ampiamente durante i concerti.

“Avere sul palco un’orchestra è sempre emozionante – ha detto Mario Venuti - perché gli archi danno sempre quel pizzico di romanticismo in più alle canzoni; non sempre è possibile disporre di un’orchestra e queste rare occasioni ce le godiamo”.



Applauditissimi sabato sera sia i grandi successi come pure il medley acustico che il cantautore siciliano ha proposto a metà della scaletta, creando un’atmosfera suggestiva al Teatro dell’Opera, dove si concretizzò il sogno di un gruppo di giovani di trasformare la propria passione in un mestiere, e in cui sono nate numerose e apprezzate professionalità nel mondo della musica e dello spettacolo che oggi arricchiscono la Strumenti e Figure.



La Melos Orchestra rappresenta l’attività artistica di punta della Compagnia insieme al progetto del gruppo vocale Gospel Italian Singers, e nel 2021 è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura, rientrando nei finanziamenti del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

“Sono onorato di condividere il palco con Mario Venuti – ha commentato Finizio - che ci ha proiettati in un mondo musicale e sonoro diverso rispetto a Morgan e a Dolcenera. È stata un’esperienza unica, questa delle tre serate, e il bilancio finale è molto positivo, tant’è che posso anticipare che vogliamo continuare a festeggiare e che, per l’amicizia e la stima musicale e artistica che si sono create, le collaborazioni con tutti e tre proseguiranno, anche a breve. Nel contempo riprenderemo le collaborazioni storiche con Mariella Nava, Giò Di Tonno e tanti altri”.

