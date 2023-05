La banconota disegnata all’Itet di Lucera

Un lavoro di grafica e comunicazione della 4^A dell’Itet Vittorio Emanuele III di Lucera è arrivato fino a Roma, finalista del concorso indetto dalla Banca d’Italia “Inventa una Banconota”. I ragazzi si sono confrontati sulla progettazione, seguendo la tematica dell’anno scolastico 2022-2023: “Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite”. Sono stati coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado in un’operazione interdisciplinar finalizzata alla realizzazione di un bozzetto di una banconota “immaginaria”.

L’elaborato lucerino ha superato prima la fase interregionale (Campania, Basilicata e Puglia) con l’aggiudicazione di un premio di 2.000 euro spesi per l’acquisto di materiale didattico, e venerdì 19 maggio sarà tra i tre candidati alla vittoria finale (in un lotto di 378 partecipanti) direttamente nella sede centrale della Banca d’Italia. Le altre due pretendenti al premio finale di 10.000 euro sono due scuole di San Donà di Piave e Schio, entrambe venete.

Venerdì scorso c’era stata già la prima premiazione a Bari, nella sede regionale della Banca d’Italia, per meno del direttore Sergio Magarelli e del suo vice Filiberto Morelli.

La stessa classe dell’istituto diretto da Laura Flagella aveva già ridisegnato il logo del CineTeatro dell’Opera di Lucera, con un progetto realizzato dal giovane Alessio Montagano.