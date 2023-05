Ecco il nuovo calendario scolastico

E’ stato approvato ieri dalla Giunta regionale, su indicazione dell’assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo, il calendario scolastico della Puglia per l’anno 2023/2024. Le istituzioni scolastiche del territorio apriranno i battenti al massimo il 14 settembre per poi concludere le attività didattiche il 7 giugno, metre sarà il 30 giugno per le sezioni dell’Infanzia. Le vacanze natalizie saranno dal 23 dicembre al 7 gennaio, quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile, gli ultimi due giorni di Carnevale (festivi) saranno il 12 e 13 febbraio, ed è stato già introdotto il ponte dell'Immacolata, con scuole chiuse il 9 dicembre.

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, i consigli di istituto di ciascuna scuola potranno stabilire, sempre nel rispetto del numero minimo di 200 giorni di lezione da assicurare, altri eventuali giorni di stop. Il calendario è stato condiviso nelle scorse settimane anche con le parti sociali del mondo scuola che hanno lavorato, insieme all’amministrazione regionale, per soluzioni condivise da tutti.

Red.