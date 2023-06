Traffico e viabilità secondo 'Lucera non tace'

Se è vero che Lucera non è poi così agevole dal punto di vista del traffico automobilistico, così come uno studio internazionale ha invece rilevato, è altrettanto vero che per migliorare la situazione ci vogliono proposte e soprattutto soluzioni.

Tra le prime, figurano quelle presentate qualche settimana fa dal Comitato “Lucera non tace” che ha voluto dare il proprio contributo al dibattito che si sta lentamente ampliando, a seguito della convocazione di un tavolo cittadino finalizzato a raccogliere elementi per la redazione di un nuovo Piano del traffico che l'Amministrazione Pitta sta promuovendo con una certa convinzione.

Il sodalizio presieduto da Francesco D’Angelo ha messo per iscritto la sua posizione, con il chiaro auspicio di voler tutelare il verde, ridurre l’inquinamento da autoveicoli soprattutto privati, favorire la mobilità “dolce” (pedonale e ciclabile) e il trasporto pubblico, migliorare la sicurezza, cercando di trovare un equilibrio di velocità tra pedoni, ciclisti e autoveicoli, diminuendo quella di questi ultimi.

Il documento prevede la suddivisione in cinque zone: isole ambientali chiuse al traffico h24, isole ambientali aperte al traffico, Zona a traffico limitato allargata, Zona 30 e Zona 40, con l’introduzione aggiuntiva di limiti di velocità, divieti, sensi unici, regolamentazione della sosta, miglioramento dei trasporti pubblici e opere di arredo, differenziazione dei livelli e delle pavimentazioni, illuminazioni efficaci.

L’interdizione ai mezzi a motore (eccetto per i residenti che però non potranno parcheggiare in strada, se non in aree limitrofe) dovrebbe essere, secondo il Comitato, per Piazza Duomo, Piazza della Repubblica, Piazza Ar, Via Federico II, Via Bovio, Piazza Nocelli, Piazza Salandra, Via Gramsci.

Per la Villa comunale viene invocata la presenza di personale di sorveglianza, ma anche una migliore razionalizzazione degli spazi de destinare soprattutto ai cicli, così da salvaguardare i relax e la sicurezza dei pedoni e degli sportivi, tutt’altro che garantita attualmente, con percorsi dedicati anche sul vicino bosco, e la risistemazione del concertino da anni danneggiato e inutilizzabile.

Anche l’anfiteatro viene individuato come luogo da sviluppare intorno con il potenziamento della fruibilità, così come il giardino ricavato a Porta San Severo, attualmente poco utilizzato e spesso non accessibile.

Le isole ambientali aperte al traffico, invece, sono state individuate in: centro storico racchiuso nella Ztl, Viale Castello fino a Via Mazzini (che resta a senso unico), Viale Ferrovia, Viale Dante e Via Fiorelli, Viale Augusto da far diventare alberato e a senso unico, Via delle Porte Antiche e Via Porta Foggia, Viale Michelangelo, Viale Raffaello, Viale Scarano e Viale Europa.

Viene anche invocata la riduzione generale del limite di velocità a 30km7h, tranne in alcune strade (da innalzare a 40), come l’intera circonvallazione interna, Via delle Porte Antiche, Via Montello, Viale Michelangelo, Viale Canova, Viale Scarano, Viale Europa, Via Porta Foggia, Via Appulo Sannitica, Via Pasubio, Via Montegrappa, Via Aspromonte, Via Campanile, Via San Severo e Viale Ferrovia da illuminare in maniera più adeguata e con dotazione di panchine.

Sulla gestione deii viabilità, viene chiesto che nei pressi di Porta Troia, Porta Foggia e Porta San Severo viene chiesto un parcheggio temporizzato, in modo da favorire l’utenza commerciale, il doppio senso di marcia sulla circonvallazione interna, tranne in Via Vittorio Veneto e Via Napoleone Battaglia, e la creazione di una rotatoria tra Viale Dante, Viale 8 Marzo e Via San Severo e un’altra tra Viale de Peppo Serena, Viale Ovidio, Viale Orazio e Viale delle Porte Antiche.

Viene indicata anche una migliore tracciatura di percorsi pedonali nel centro storico e delle piste ciclabili, senza interruzioni e spezzettamenti, così come la creazione di aree di sosta per i cicli e per le auto, queste ultime individuate nei pressi del cimitero, nella zona retrostante l’anfiteatro, nei pressi di Piazza Cuomo (vicino al castello) e della stazione ferroviaria e perfino nei pressi della Villa comunale, nell’area che oggi ospita il Pattinaggio.

r.z.