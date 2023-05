Noè Andreano vice presidente regionale Anci

Il sindaco di Casalvecchio, Noè Andreano, è stato designato come vice presidente esecutivo di Anci Puglia. La nomina è arrivata oggi durante la prima assemblea dell'organismo presieduto da Fiorenza Pascazio.

"Devo il ringraziamento a chi a creduto in me tra gli esponenti dei Civici di Puglia coordinati dal presidente Michele Emiliano, dal referente regionale Rosario Cusmai e alla presidente Fiorenza Pascazio per averne accolto le indicazioni - ha dichiarato - e ancora una volta ringrazio tutti i miei collaboratori in amministrazione e fuori che con il loro apporto e supporto mi hanno dato la possibilità di poter essere una figura di riferimento per il nostro territorio. È un'avventura nuova, importante, stimolante a servizio di tutto il territorio di cui sarò rappresentante ma che non distoglierà, però, la mia attenzione dalla nostra amata Casalvecchio".

Red.

