L'ottima tecnica di un alunno dell'Ipssar

Gli alunni dell’Ipssar di Lucera continuano a mettersi in grande evidenza nei concorsi nazionali a cui prendono parte, cimentandosi con le varie specialità legate alla gastronomia e all’accoglienza.

L’ultima conferma arriva da Vittorio Veneto, dove c’è stata una gara tra istituti italiani finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze, una delle poche riconosciute dal ministero dell’Istruzione, con la partecipazione di 50 concorrenti frequentanti il quarto anno di 25 scuole, poi coinvolti in visite guidate e degustazioni sul territorio delle province venete di Treviso e Belluno.

Quella lucerina ha iscritto gli allievi Rossana Pompa e Giorgio Lozniceru accompagnati dai docenti Luciano Ciro Zuccarino e Michele Policelli.

Proprio il giovane, nella cornice unica di Castelbrando di Cison di Valmarino, è stato premiato nella categoria “Miglior tecnica e presentazione cocktail”. L’allievo ha affrontato una prova progettuale che prevedeva: l’organizzazione di un evento conviviale per la promozione di un prodotto a marchio di denominazione del Veneto e di un prodotto tipico della Puglia, la redazione di un menu in relazione ai prodotti scelti, la mise en place, l’abbinamento cibo-vino, l’elaborazione della scheda calorica di un cocktail e il food cost di un piatto. La prova pratica ha riguardato la realizzazione di un cocktail IBA 2020, la conversazione in lingua inglese, la mise en place, il servizio e la degustazione di un vino del territorio veneto.

La compagna, invece, ha svolto brillantemente un test di Accoglienza turistica e Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, progettando un preventivo inerente la vendita di servizi congressuali, e affrontando una prova di role-play al front office in lingua inglese e francese. Nello specifico, ha realizzato ed illustrato un itinerario promozionale sulle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio Unesco, con collegamenti con il territorio di appartenenza.