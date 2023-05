Il cemento di Astuto alla Biennale

Una delle più interessanti installazioni di architettura che stanno riguardando attualmente la Biennale di Venezia si intitola “Ecologia (A) Sociale”, promossa dalla Escuela Moderna/ApARTe° e Associazione Arte Marche Viva sul territorio di Mestre, allestita nello scorso fine settimana.

Si tratta di un sodalizio che vanta numerose collaborazioni con l’ente veneto, sia con i suoi artisti in forma individuale che in interventi collettivi, con diverse escursioni sia geografiche che tra le forme di arte più disparate, come musica, balletto, teatro, poesia, cabaret, scultura, edilizia e video, con manifestazioni non necessariamente legate tra loro, indoor e outdoor.

Le iniziative sono consistite quindi in happening, laboratori performativi, installazioni, ma anche visite guidate, sessioni musicali, rassegne video e presentazioni, declinate su cinque “isole” individuate” tra la Biblioteca di Carpenedo Bissuola e il Parco Albanese.

Proprio in quest’utimo, letteralmente alla base di alcune performance ci sono state due installazioni trasformabili in cemento precompresso, realizzata da Vincenzo Astuto, scultore lucerino di 48 anni che ormai è una celebrità nel settore specifico, con il quale ha spesso caratterizzato la sua opera.