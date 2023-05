Dell'Osso cavalca verso i successi

Negli ultimi giorni Roma ha ospitato una nuova edizione delle più importanti competizioni nazionali e internazionali di equitazione, con Piazza Di Siena come luogo privilegiato per ammirare splendidi cavalli e abili conduttori.

Nel settore giovanile, viene disputata anche la Coppa del Presidente, la competizione a squadre delle rappresentative regionali, vero e proprio campionato italiano di specialità, con i trenta migliori binomi della classifica individuale.

Nel lotto dei partecipanti, protagonista assoluto è stato Fernando Dell’Osso, lucerino 12enne, che in sella a Paullo Z ha vinto la gara nella sua categoria 125 a fasi della Next Generation Intesa San Paolo.

Il ragazzo è allenato da Francesco Scuderi e ha concluso con l’ottimo punteggio di 0 errori e 30,15 secondi come tempo in seconda fase. Dietro di lui sono arrivati un concorrente toscano e un’altra marchigiana.

La prestazione del giovane Dell’Osso, peraltro, ha consentito alla Puglia di posizionarsi al terzo posto della classifica per regioni, arrivando a insidiare anche il secondo della Sicilia, mentre al primo c’è stata la Lombardia. Il risultato a squadre è comunque di grande prestigio, conferma della crescita del movimento regionale del salto a ostacoli. Della formazione pugliese facevano parte anche Desiree Cacciapuoti con Dara prova Z, Antonio Spano con Little Painted DN, Sofia Corciulo con Scara Mouche e Nicolò Miccoli con Two Pac..

A livello senior, invece, la Coppa delle Nazioni è andata all’Irlanda che ha battuto proprio l’Italia agli spareggi del jump off, lasciando a bocca asciutta gli azzurri che hanno vinto 30 volte su 90 edizioni del Concorso di Salto Internazionale Ufficiale, anche se le ultime risalgono al 2017 e 2018.

r.z.