Stefania Bozzini direttore Confcommercio

La Giunta esecutiva e il Consiglio generale di Confcommercio di Foggia hanno nominato Stefania Bozzini nuovo direttore dell’Associazione provinciale nella quale lavora da oltre venti anni, con particolare attenzione ai temi della cultura e della creazione di impresa.

Laureata in Economia e Commercio alla Luiss di Roma, Bozzini era già stata vice direttore e da circa due anni ricopriva il ruolo facente funzioni al vertice della macchina amministrativa di Via Miranda. Si è occupata di fiscalità, finanziamenti alle imprese e formazione per poi creare e guidare, all’interno dell’Associazione, il Dipartimento di programmazione e sviluppo che ha integrato con il settore marketing ed eventi, intessendo spesso relazioni con Amministrazioni locali, enti, fondazioni e istituzioni di alta formazione che si sono trasformate in occasioni di progettazione per lo sviluppo territoriale.

