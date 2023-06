L'importanza del team contro il cancro

Il cancro è ormai una patologia che non viene più affrontata da un solo medico, bensì con un team di specialisti di vari settori. E l’importanza del team sarà proprio al centro di un convegno medico organizzato per l’intera giornata di lunedì 5 giugno, a partire dalle 9, al Convitto Bonghi di Lucera, con la prevista partecipazione di numerosi relatori che esporranno le proprie esperienze con la malattia che ha colpito la mammella, il colon retto, i polmoni e la regione uro-genitale, presentando ciascuno nuove opportunità e soluzioni.

L’incontro è riservato a medici, farmacisti, biologi, infermieri e psicologi, i cui responsabili scientifici sono i dottori Giuseppe Bove e Maurizio Di Bisceglie, e in conclusione sono state programmate anche le testimonianze di alcune associazioni di volontariato che operano sul territorio provinciale. Apriranno i lavori due presidenti di Commissione Sanità della Regione Puglia, Mauro Vizzino (Sanità) e Antonio Tutolo (Affari Generali).

r.z.