Il saggio ‘televisivo’ della Ginnastica Luceria

L’Associazione sportiva Ginnastica Luceria ha festeggiato direttamente in pedana gli ultimi successi ottenuti nelle finali nazionali a cui ha preso parte con tutte le sue farfalle di ogni età e categoria, e lo ha fatto giovedì scorso con il saggio finale che rappresenta come sempre il compendio di quanto di buono è stato costruito durante gli allenamenti in palestra, assieme alla capacità di vantare grazia, forza e bellezza che le ginnaste non mancano di esibire durante esercizi e coreografie appositamente realizzate da tutto lo staff tecnico guidato da Maria Antonietta de Sio e composto da Sara Sollazzo, Rosa Pia Marracino e Linda Rinaldi.

Ancora una volta l’atteso evento ha tenuto incollate alle poltrone per circa due ore centinaia di persone che hanno gremito il palasport di Lucera in tutta la sua capienza, assistendo a uno spettacolo pieno di luci, colori, costumi, trucchi, musiche ed emozioni, ingredienti mescolati dalle atlete capaci di ottenere soddisfazioni agonistiche nelle competizioni ufficiali, con i cinque attrezzi di cerchio, palla, fune, nastro e clavette.

La verifica di fine anno si è sviluppata sempre in due parti, la prima di natura strettamente tecnica che ha riproposto il meglio della crescita personale e sportiva di ciascuna atleta, già valutata positivamente dalle giurie delle competizioni quest’anno celebrate nelle Marche, e una seconda in cui lo show si è sviluppato sul tema di “Netflix” e delle serie tv in generale, tra musiche e danze espressamente preparate.

Il pubblico ha gradito fortemente l’allestimento scenografico, tecnico e coreografico, tributando ancora una volta il successo per la Ginnastica Luceria che da oltre 40 anni è un punto di riferimento per la ginnastica ritmica in particolare e per lo sport di Lucera in generale.

Durante la serata non è mancato ancora una volta il momento benefico, con una raccolta per le popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione e che ha fruttato 450 euro.

“Ormai i nostri appuntamenti con il saggio finale sono un continuo crescendo a metà strada tra lo sport e lo spettacolo – ha commentato a fine serata la direttrice tecnica Maria Antonietta de Sio – e anche in questa occasione siamo riuscite a mostrare quanto tutti insieme sappiamo fare e insegnare. Siamo davvero soddisfatte dell’immagine che riusciamo sempre a dare della nostra attività, soprattutto dal punto di vista tecnico con i risultati ottenuti dalle nostre ginnaste con impegno e sacrificio. Per questo devo ringraziare lo staff tecnico e in questa occasione augurare tutto il meglio a Sara Dotoli, Flavia Checchia, Claudia De Peppo, Giorgia Sacchetti e Giulia Intiso che ci lasceranno ma per cominciare un nuovo esaltante percorso di vita come studentesse universitarie”.

Red.