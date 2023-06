Nuove telecamere nell’abitato di Lucera

Dopo un paio di giri andati precendentemente a vuoto, questa volta il Comune di Lucera è riuscito a rientrare nel finanziamento per un sistema di video sorveglianza sul territorio cittadino. Lo ha annunciato direttamente la Prefettura di Foggia che indicato per l’attuale tornata una dotazione del ministero dell’Interno di 900 mila euro di cui beneficeranno anche Cerignola, Manfredonia, Mattinata e San Giovanni Rotondo.

In particolare per Palazzo Mozzgarugno, era stato presentato un progetto del valore di 150 mila euro per la realizzazione di un nuovo impianto che prevede l’installazione di 15 telecamere fisse, 5 mobili e 7 per la lettura delle targhe, nell’ambito del Piano Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020 che si pone l'obiettivo di aumentare gli standard di sicurezza e rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico delle zone.

Tutte le proposte sono state realizzate con il supporto delle forze di polizia e la consulenza tecnica della zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato di Puglia e Basilicata.

Il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha sottolineato la particolare attenzione del Viminale per il territorio “attraverso il sostegno ad ogni iniziativa degli enti locali volta a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e l'importanza degli interventi finanziati che costituiranno un ulteriore strumento di supporto per le forze dell'ordine nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati”.

Il sistema immaginato, anche sulla base di un apposito protocollo firmato tra l’ente e l’Ufficio di Governo, è quello di favorire anche una migliore sinergia tecnica tra le forze dell’ordine presenti sul posto, magari con la condivisione di informazioni, flussi di dati e soprattutto immagini riprese dagli occhi elettronici, compresi quelli di esercizi privati e perfino dei condomini, con l’auspicio di ricorrere a un’unica sala operativa, mentre è stato subito scritto l’impegno del Comune di dotare i presidi locali di apposita fibra ottica per carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza e polizia municipale.

