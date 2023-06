Ryan Di Munno non si ferma più, e nel giro di due mesi ha già vinto tre corse nel karting, sbaragliando la concorrenza nella categoria al di sotto dei 10 anni. Dopo i successi di Morcone e Castel Volturno (gareggia in Campania perché il Puglia non c’è un circuito di livello equivalente), nello scorso fine settimana si è imposto a Casaluce, nel Casertano, dimostrando ancora una volta il suo evidente talento, nonostante i suoi 8 anni e un’esperienza ovviamente limitata. Considerate le qualità viste in pista, la famiglia sta cominciando a guardarsi intorno, alla ricerca di adeguato supporto economico con cui sostenere la partecipazione al campionato italiano.

“Il livello già mostrato da Ryan ci suggerisce di misurare la sua bravura in contesti di maggiore importanza – hanno spiegato i genitori a Luceraweb – ma di pari passo c’è bisogno di uno sforzo finanziario superiore che al momento non possiamo assicurare da soli. Sarebbe bellissimo se ci fosse qualche imprenditore che volesse sponsorizzare le sue attività, credendo in nostro figlio e nello stesso tempo facendo conoscere la sua azienda in giro per i circuiti nazionali, visto che si corre dalla Lombardia al Salento. Peraltro ci sono pochi piloti italiani e Ryan viene accreditato di bravura sufficiente per poter competere”.

r.z.