Ritardi sul Pnrr e rischi per i progetti

E’ opinione diffusa e condivisibile che i fondi del Pnrr rappresentino un’occasione irripetibile per risollevare almeno parzialmente comunità che sono già in grossa difficoltà, ed è altrettanto evidente che il Comune di Lucera stia sfruttando piuttosto male questa circostanza semplicemente storica.

Non è una questione di opinioni, ma di cifre, come quelle fornite dal report dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, una fondazione dell’Anci, che posiziona Lucera in fondo all’attuale classifica per media/abitante, con soli 304 euro pro capite finora racimolati, a fronte di importi decisamente superiori per altri centri di Capitanata superiori ai 15 mila residenti.

E che qualcosa non stia andando per il verso giusto lo sa bene anche il sindaco Giuseppe Pitta che, al di là delle dichiarazioni di facciata con cui respinge gli attacchi della minoranza, ha già detto e scritto di volersi dotare di un ufficio di Staff, affidandolo a una figura che abbia come compito principale proprio quello di seguire tutti i dossier relativi alla specifica branca dei finanziamenti europei.

Deve attendere il via libera da parte del ministero dell’Interno, passaggio obbligato per gli enti in dissesto finanzario, ma ha già previsto l’assunzione di una figura tecnica, a tempo determinato con qualifica di funzionario a 40 mila euro all’anno.

In questo contesto, si conferma ancora meglio il fatto che Pitta abbia il dente avvelenato nei confronti del dirigente dei Lavori pubblici, Pietro Savoia, che di fatto ha censurato con una lettera di fuoco inviata al responsabile del Personale, Gianluigi Caso che è pure segretario generale, parlando di “gravissime inadempienze e inefficienze riscontrate” e quindi chiedendo di “liberare questo ente da uno stallo indecoroso e dannoso”. Il riferimento non è specifico sui fondi del Pnrr, ma è chiaro che sia proprio quello il settore più vocato a trainare tutta la macchina speciale che invece cammina pochissimo.

Corsa contro il tempo

Ma in situazioni del genere ci vogliono gli esempi concreti per capire meglio, ed ecco che due sono già belli visibili negli atti ufficiali di Palazzo Mozzagrugno dove improvvisamente si sono accorti che entro il 30 giugno prossimo bisogna assolutamente aggiudicare, almeno in via provvisoria, due appalti, a seguito di finanziamenti acquisiti già da diversi mesi, riguardanti sia l’anfiteatro romano che il castello medievale, assegnati all’inizio di quest’anno.

Il primo consiste in “Interventi di Rigenerazione Urbana per la sistemazione e migliore fruizione dell'arena e dei sotterranei per attività culturali e spettacolari”. Lo studio di fattibilità ammonta a un milione e 289 mila euro, è stato redatto dall’architetto Stefano Serpenti che ha già firmato altri lavori sul sito del I secolo avanti Cristo, e risale addirittura a due anni fa, così come il secondo, confezionato dal collega Michele Sgobba, e incentrato sulla “Rete Ecologica Regionale - Fruizione degli spazi verdi nel versante collinare della fortezza svevo-angioina e nella villa comunale”, per un importo di 902 mila euro.

Entrambi erano stati acquisiti a maggio 2021 dalla prima versione della Giunta Pitta, sebbene proprio in quei giorni un paio di assessori fossero già in uscita, all’alba della prima crisi di governo locale che poi ha caratterizzato fino a oggi l’intero mandato del Sindaco in carica.

A Palazzo Mozzagrugno ora stanno cercando di correre ai ripari, e lo si legge chiaramente nelle due determine dirigenziali del responsabile ad interim, Raffaele Cardillo che nella sua normale attività si occupa del settore economico e finanziario dell’ente, con cui vengono approvate con carattere di urgenza i rispettivi bandi di gara, comprendenti sia la materiale realizzazione dei lavori che pure la progettazione esecutiva. E’ riportato letteralmente che viene preso atto di come nell’articolo 2 dell’atto d’obbligo siglato con il Ministero viene indicata la scadenza di aggiudicazione provvisoria dell’appalto entro il 30 giugno 2023, “onde evitare la perdita del finanziamento”.

Insomma, ancora una volta è un corri corri per gli uffici comunali, e non detto che si riescano a salvare per i capelli soldi buoni per riqualificare i due maggiori monumenti cittadini.

I progetti

Nel caso del castello, è stata prevista una serie di interventi che partono dalla riqualificazione del fossato della Fortezza, passano dall’accrescimento del pregio naturalistico della Villa Comunale e terminano con l’implementazione dei percorsi all’interno del parco pubblico che si affianca al rinnovamento di quel Viale Castello, il cui cantiere però non riesce a concludersi. Ma l’attenzione è fissata anche sulla rinaturalizzazione delle sponde dei torrenti Salsola e Casanova che scorrono alla base delle colline sovrastanti e sulla riforestazione dei loro versanti boscosi, operazione già in corso sul lato sud con il progetto “Il Parco delle Fornaci” finanziato dalla Regione Puglia, così da mitigare anche il rischio incendi, sempre piuttosto frequenti sul posto negli ultimi anni, ricorrendo anche a viali tagliafuoco a un nuovo impianto idrico per lo spegnimento dei roghi con sistema di videosorveglianza. Per l’occasione c’è un capitolo dedicato al recupero dei sentieri naturalistici, già avviata dalle Guardie Ambientali locali con operazioni di ripulitura dei luoghi, con la creazione di nuovi percorsi di fruizione a fini ludici, didattici e sportivi, magari incrociando i tracciati pedonali (la Via Francigena del Sud) e ciclistici (la greenway di Acquedotto Pugliese e la Rete Ciclabile del Mediterraneo) e infine l’installazione di nuove attrezzature ricreative nella stessa Villa comunale.

Nel caso dell’anfiteatro, invece, l’intento è quello di rendere l’arena romana ancora più a vocazione “spettacolare”, aumentando la sua fruibilità logistica e la sua capienza materiale che oggi è già di mille posti a sedere. Sono previsti interventi sulla gradonate esistenti anche con il potenziamento dell’illuminazione, sulla realizzazione di migliori vie di fuga, sul recupero dei cunicoli e sotterranti oggi ridotti più che altro a ricettacolo di acque piovane e vegetazioni spontanea, sulla sistemazione del portale est, quello in fondo all’ellisse.

In realtà ce ne sono altri due, sempre dal settore della Rigenerazione Urbana, che rischiano di finire nella stessa situazione, vale a dire la "Sistemazione architettonica ed arredo urbano di strade e piazze del centro storico di Lucera - Riqualificazione di Via Pio Petrilli e Piazza Santa Caterina" (architetto Carmine Altobelli) per 440 mila euro e la "Conservazione e valorizzazione di beni culturali per il recupero degli scavi archeologici della Piazza delle Terme romane” (architetto Donato Testa) per 517 mila euro.

Riccardo Zingaro