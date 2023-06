Richiesta di calamità per le piogge del 30 maggio

Il pomeriggio del 30 maggio rimarrà ancora per diversi tempo nel ricordo della popolazione, e soprattutto degli agricoltori di diversi territori di Capitanata, tra cui quelli di Lucera, a causa della straordinarie precipitazioni di pioggia e grandine che sono andate avanti per almeno due ore, danneggiando fortemente le coltivazioni, senza contare i disagi e le difficoltà nella circolazione stradale.

Per l’occasione, la Giunta Pitta ha formalizzato la richiesta alla Regione Puglia di riconoscimento dello stato di calamità naturale, finalizzato a ristorare almeno in parte le imprese colpite, per cui Palazzo Mozzagrugno ha già fatto appello a segnalare le proprie doglianze documentate, oltre a quelle già ricevuta dalle associazioni di categoria.

Tra queste, sono compresi anche i risvolti che stanno interessando in particolare la vitivinicoltura, a causa del proliferare della peronospera, favorita dal ristagno di acqua che si verifica ancora in molti terreni che non possono essere nemmeno trattati in maniera fitosanitaria.

Per questa circostanza specifica, un secondo atto dell’esecutivo si è rivolto direttamente al ministero dell’Agricoltura, al quale è stato chiesto l’avvio delle procedure finalizzate all’emissione del decreto di declaratoria per l’anno 2023 della eccezionale avversità atmosferiche sul territorio, così da consentire agli aventi diritto l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale.

A questo filone amministrativo si è aggiunta anche la Provincia di Foggia che si è unite alle plurime richieste per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, arrivate da diversi Comuni soprattutto per la protezione dei vigneti, così da favorire la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei pagamenti delle rate del credito agrario e l'anticipazione dei premi Pac, e anche ottenere la proroga dei termini per gli adempimenti tributari e previdenziali. Secondo le associazioni di categoria, la produzione di uva da vino e da tavola subirà cali significativi, stimabili fino al 50% nei vigneti del Foggiano.

