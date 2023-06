Il cantiere del Castello che si rifà il look

La fortezza svevo-angioina di Lucera riesce sempre a riservare sorprese, anche se la si visitasse pure una volta al mese, figuriamoci per quelli che l’hanno vista di rado o non sono mai entrati prima nel sito medievale.

E’ accaduto ancora una volta sabato scorso, durante uno speciale pomeriggio in cui è stata celebrata su Colle Albano la Giornata Europea dell’Archeologia, anche grazie alle riprese di un drone e proiettate sul posto.

Per l’occasione sono state programmate e organizzate visite guidate del tutto particolari, non fosse altro perché è stato dato accesso al cantiere attualmente in corso del recupero del versante sud delle mura della cittadella angioina, con la possibilità di godere per qualche minuto di una vista assolutamente unica e che promette di essere normalmente fruibile al termine di un intervento condotto direttamente dalla Soprintendenza di Foggia e Bat. E non a caso a sorvegliare le operazioni c’era direttamente il personale che si sta occupando dei lavori, a partire dagli archeologi del ministero che hanno illustrato le caratteristiche di un progetto che prevede anche un elemento di valorizzazione. Si tratta di un appalto da un milione e 400 mila euro con cui intervenire con il restauro e consolidamento di 200 metri di mura con le relative torri di appartenenza, l’ampliamento del camminamento di ronda ora accessibile solo parzialmente nella zona est (quella che guarda direttamente alla città), e infine la creazione di una passerella interna e di una nuova scala di accesso, oltre a quella già attiva e che porta direttamente alla Torre della Regina.

Ad accompagnare materialmente i visitatori, accorsi in oltre 200 da tutta la provincia e suddivisi in turni ordinati e precisi, i soci del locale Archeoclub che sono anche guide turistiche abilitate dalla Regione Puglia. Il sodalizio ha solo pochi mesi di vita ma è già attivo nel settore della tutela e salvaguardia dello sconfinato patrimonio storico artistico che Lucera può vantare.

“Noi crediamo tanto in quello che stiamo facendo – ha confermato Giovanna Sasso – una delle più attive nel settore, perché abbiamo visto in altri contesti che le istituzioni da sole non possono fare molto, e comunque hanno bisogno di essere sollecitate in alcune indicazioni e scelte. Da noi le iscrizioni sono sempre aperte, perché più gente siamo e più riusciremo a fare qualcosa di buono per il nostro territorio. Ce la stiamo mettendo tutta, cercando di fare più fatti e meno parole”.

Il percorso ha avuto anche caratteristiche molto originali, perché nella Torre della Regina c’è stato un reading della descrizione della fortezza da parte del canonico Carlo Corrado risalente al 17esimo secolo, davanti al Palatium due figuranti in costume hanno letto passi storiografici, mentre davanti a Porta di Castelfiorentino c’è stata una breve rappresentazione teatrale di Federico II e sue moglie, tutte animate da attori della compagna Academia Recital.

E proprio l’antica residenza dell’imperatore svevo è stata tra le chicche della visita, visto che la struttura quadrata non è aperta quotidianamente al pubblico, per cui è sttao possibile ammirare l’architettura dell’edificio direttamente dall’interno, in attesa di un progetto di riqualificazione che prenderà il via entro la fine dell’anno. Si tratta di un’iniziativa finanziata con 3 milioni di euro dai fondi Cis erogati all’epoca del primo governo di Giuseppe Conte, e prevede due tracce di lavoro. Una prima riguarda il restauro e risanamento conservativo finalizzati alla sua tutela e conservazione, e la secondo si occuperà anche di valorizzazione, con inserti a destinazione culturale, educativa e museale, con l’intenzione di creare un centro polifunzionale per finalità turistiche. In pratica sarà realizzata una struttura sopraelevata in grado di essere sfruttata anche come location per piccoli spettacoli e conferenze, assieme a uno shop per materiale divulgativo e ristoro.

Riccardo Zingaro