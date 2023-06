I dati turistici del 2022

La Puglia si conferma una delle mete turistiche preferite anche in questo 2023, la cui stagione estiva ha visto sicuramente una partenza a rilento, a causa delle condizioni meteo non favorevoli, specie per le località balneari ma anche per l’entroterra. I dati previsionali parlano addirittura di un aumento rispetto all’anno scorso che era stato già record, anche grazie agli arrivi dall’estero.

In effetti, Pugliapromozione, l’agenzia regionale del turismo, ha pubblicato i numeri ufficiali relativi al 2022, relativi soprattutto ai Comuni, ma suddivisi anche per altre categorie. La regione ha fatto registrare in totale 15.814.230 presenze (le notti effettivamente trascorse sul territorio), vale a dire quasi 2 milioni in più rispetto all’anno prima, con oltre i due terzi di italiani e con la categoria di 4 stelle quella più scelta per gli hotel. Invece gli arrivi (il numero di turisti) sono stati 4.261.001, circa un milione in più rispetto al 2021, sempre con predominanza di connazionali soprattutto pugliesi, campani, lombardi e laziali, mentre gli stranieri sono in maggioranza tedeschi, poi francesi e svizzeri.

Sul podio dei Comuni c’è ovviamente Vieste, con quasi 2 milioni di presenze e 329 mila arrivi, seguito da Peschici con 625 mila presenze e 90 mila arrivi, e poi San Giovanni Rotondo con 355 mila presenze 189 mila arrivi, numeri quasi raddoppiati rispetto al 2021. Poi ci sono Rodi Garganico e Mattinata, a confermare che il maggiore afflusso si registra nel quadrimestre tra giugno e settembre.

Lucera ha fatto segnare 28.499 presenze (erano 23.682 nel 2021) e 12.886 arrivi (erano 11.222 nel 2021), ma il dato non è affatto confortante, se si considera che per esemio nel 2016 erano rispettivamente 38 mila e 20 mila, quindi comunque in discesa rispetto al periodo di medio termine.

Foggia, tanto per avere un raffronto, ha avuto 116 mila presenza e 51 mila arrivi, facendo segnare un aumento del 20% circa. A San Severo, 33 mila presenze e 13 mila arrivi, mentre a Manfredonia sono stati rispettivamente 124 mila e 37 mila.

Discorso a parte è quello dei Monti dauni, perché in diversi casi la rilevazione non è stata possibile per i centri che hanno meno di tre strutture ricettive, e quindi nessun dato per Alberona, Casalnuovo, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo, Celenza, Celle San Vito, Monteleone, Panni, Rocchetta e Sant’Agata, ma anche Poggio Imperiale e Rignano Garganico.

r.z.