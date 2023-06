Pallavolo, De Troia al Trofeo delle Regioni

Da oggi e fino a sabato prossimo in Molise sarà disputato il Trofeo delle Regioni di pallavolo, la più importante manifestazione giovanile del settore, direttamente organizzata e gestita dalla Federazione.

Nella rappresentativa, dopo tempo immemorabile, figura anche un atleta di Lucera, Alessandro De Troia che arriva a questo appuntamento dopo aver superato la fortissima (e bellissima) concorrenza dei pari ruolo di società più blasonate e contesti maggiormente avanzati dal punto di vista tecnico, peraltro in una regione in grande ascesa di risultati negli ultimi anni. Agli ordini dello staff tecnico regionale, il 16enne giocherà come libero, figura sempre più specializzata e fondamentale nella pallavolo moderna

De Troia, tesserato con l’Intrepida San Severo, è l’unico atleta della provincia di Foggia ed è arrivato a questo prestigioso risultato dopo aver svolto tantissimi allenamenti in giro per la Puglia, oltre ai collegiali condotti direttamente dal settore tecnico della Fipav, fino a qualche settimana fa coordinato direttamente da Julio Velasco.

Per il ragazzo questa convocazione assume un particolare valore emotivo, perché è stata dedicata al suo ex allenatore Michele Ferrara, scomparso proprio pochi giorni fa a causa di un male incurabile.

r.z.