Le rivelazioni di Maia sulla puzza

Sono bastate le due ore di puzza serale di giovedì scorso, le prime del 2023, per far ripartire la giostra delle proteste, dei sospetti e dei pensieri che sono andati inevitabilmente verso lo stabilimento di compostaggio Maia Rigenera che negli anni passati (con altro nome, quello di Bio Ecoagrim, e con altra proprietà, quella della famiglia Montagano) è stato assoluto protagonista di una situazione che ha reso la vita difficile dei residenti del centro urbano e della relative attività ricettive che operano soprattutto all’aperto.

E così i social netowork nel giro di una giornata sono diventati la sede di teorie e indicazioni che spesso puntavano in un’unica direzione, proprio quella di contrada Ripatetta dove, però, hanno subito voluto stoppare il propagarsi delle attribuzioni di responsabilità, o perlomeno delle allusioni, facendo una rivelazione che era nota a pochi: “Da lunedì 12 giugno il nostro impianto ha limitato la propria attività – è scritto in un comunicato - e, in particolare, ha sospeso la lavorazione di matrice fresca fino all’ultimazione dei lavori di upgrade e di ottimizzazione del processo di presa in carico, trattamento e recupero del materiale compostabile. L’impianto resta operativo esclusivamente quale stazione di trasferenza e per le residuali attività fino allo svuotamento della frazione in maturazione, allo scopo di agevolare l’esecuzione dei lavori concordati con Arpa Puglia. Le operazioni di conferimento e successivo trasporto della frazione organica presso altri impianti di trattamento vengono quotidianamente ultimate non oltre le ore 16. Siamo profondendo grande impegno per adottare le migliori soluzioni e tecnologie impiantistiche in ottica di sostenibilità ambientale, interpretando un modello di impresa socialmente responsabile orientato alla promozione di un sistema efficiente di economia circolare per la valorizzazione del territorio in cui opera. Pertanto, sorprendono oltremodo alcune improvvide e insensate considerazioni, espresse sui social network, che tendono a collegare Maia Rigenera ai fenomeni odorigeni recentemente registrati dalla popolazione locale. Nel rinnovare la consueta disponibilità a valutare ogni proposta che possa arrecare beneficio al territorio e ai suoi abitanti, si invitano i frequentatori delle piattaforme social inclini a creare falsi casi di cronaca, specie quando rivestono ruoli istituzionali, a spendersi perché vengano effettuate, piuttosto, tutte le opportune verifiche del caso per accertare la reale provenienza delle emissioni odorigene”.

Anche in questa occasione, quindi, non è mancata la rivendicazione di grossi investimenti aziendali (si parla di 7-8 milioni di euro) che Antonio Salandra, il leader del gruppo Fortore Energia, spesso rievoca quando chiamato in causa, con l'intenzione di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, introducendo numerosi apparati che consentono di operare al chiuso, nonostante le grandissime quantità di masse di aria insufflate sui cumuli in macerazione.

E chi conosce un poco meglio cosa accade nel mondo spesso oscuro delle campagne, riferisce che una causa possa essere l’inizio delle attività di concimatura da parte di alcuni agricoltori che hanno terreni già liberi, magari perché hanno terminato la trebbiatura, e starebbero ricorrendo allo spargimento di pollina, una sostanza organica tutt’altro che inodore. Ma è solo un’ipotesi che andrebbe inquadrata in un sistema permanente di verifiche e controlli, quello che la popolazione chiede non solo all’occorrenza, magari basandosi sulle segnalazioni che la gente può fare in caso di necessità.

Sul tema si sono esposte le Guardie Ambientali di Lucera, una delle associazioni più attive nel settore, che subito dopo la vicenda di giovedì ha preso una nuova iniziativa pubblica, scrivendo a Comune, Provincia, Procura della Repubblica, Compagnia carabinieri, Polizia municipale, Arpa e Asl.

“Segnaliamo e denunciamo una situazione particolarmente incresciosa che l’intera comunità lucerina ha, suo malgrado, subito – si legge in una comunicazione pubblica - con l’invasione di una inaccettabile ed intollerabile emissione di odori molesti, di altissima intensità, acri, pungenti e nauseanti, arrecando un evidente disagio a cittadini, turisti e attività di ristorazione. La molestia olfattiva era di tale intensità da alterare in generale il benessere della collettività e la normale fruibilità delle aree aperte di Lucera. In qualità di Associazione di volontariato che opera per la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, e dunque titolare di un interesse diffuso, siamo a chiedere formale intervento delle Autorità competenti finalizzato al rilevamento delle suddette emissioni odorigene, anche mediante apposite strumentazioni elettroniche, al fine di comprendere le cause del fenomeno sopra descritto e ad adottare tutte le misure necessarie e i provvedimenti del caso. Ciò nasce dall’esigenza di impedire e, ove possibile, prevenire futuri episodi similari, specie in considerazione della maggiore affluenza di cittadini e turisti che si registra nel periodo estivo. Peraltro, il concetto di inquinamento non va ricondotto esclusivamente al fenomeno degli abbandoni di rifiuti, ma anche l’emissione di odori molesti, in grado di arrecare un inaccettabile senso di disgusto e di alterare le normali e quotidiane attività di relazione e di lavoro. Si potrebbe anche considerare la fattispecie astratta dell’art.674 del Codice penale (getto pericoloso di cose, ndr), oltre che configurare eventuali ulteriori illeciti ambientali in materia di emissioni in atmosfera e/o gestione dei rifiuti”.

Quanto a Maia Rigenera, invece, non si può certo dire che non abbiano tenuto recentemente un comportamento di evidente fair play, visto che a novembre scorso, in occasione della presentazione al Comune del progetto per l’impianto di produzione di biometano, è stato lo stesso ingegnere chimico Luigi Rutigliano, responsabile tecnico dell’impresa, ad ammettere che nell’estate 2022 alcuni episodi di emissione pure ci sono stati, dei quali ha fatto ammenda, riferendo di aver immediatamente informato il sindaco Giuseppe Pitta e di aver subito fermato il processo produttivo.

“Purtroppo questa estate (2022, ndr) abbiamo avuto delle importanti emissioni odorigene, avvertite dalla popolazione – ha detto sette mesi fa davanti ai consiglieri comunali - e sono stati degli episodi di cui ci siamo resi conto e siamo dovuti intervenire velocemente, interrompendo il funzionamento dell'impianto. Della situazione abbiamo subito comunicato noi al sindaco per questioni di cortesia e di correttezza”.

In realtà è evidente che sono stati fatti grandissimi passi avanti su un problema che oggi coinvolge molto meno gli abitanti del triangolo tra Lucera, Foggia e Troia, al cui centro si trova lo stabilimento. Sono ormai lontani gli anni in cui ogni sera bisognava tapparsi in casa per diverso tempo, a causa di un tanfo irrespirabile che incideva sulla qualità della vita e anche sulle attività ricettive e turistiche della zona. Erano gli anni in cui ci si opponeva alle proteste con espressioni del tipo “illusioni olfattive”, per mascherare l’incapacità dell’impianto nel gestire tutta la matrice fresca in ingresso.

Riccardo Zingaro