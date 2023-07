Nuovo ricorso al Tar per Maia Rigenera

Maia Rigenera negli ultimi mesi ha spesso rivendicato ingenti investimenti di carattere strutturale e tecnologico sullo stabilimento di contrada Ripatetta, soprattutto a seguito delle prescrizioni ricevuta da Arpa e Provincia di Foggia da cui è riuscita a ottenere una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per una durata decennale, dopo proroghe, prove e controlli sull’intero processo produttivo.

Tuttavia, da quelle 60 prescrizioni riportate nel documento, una decina saranno oggetto di valutazione giudiziaria, visto che l’azianda ha presentato ricorso al Tar Puglia su alcuni singoli aspetti.

In particolare, si va dalle quantità di acquisizione di materiale legnoso con cui realizzare la miscela del compost, alla vera e propria composizione dello stesso, ma si discuterà anche della tempistica di un ciclo dei rifiuti che ha una durata prefissata: 15 giorni di tempo di stazionamento in biocella, 57 giorni di maturazione primaria, 21 giorni di post maturazione primaria (tra cui 5 di finissaggio e 16 di stoccaggio dopo vagliatura). Ma i giudici dovranno anche valutare l’opportunità di alcuni accorgimenti strutturali da inserire nell’impianto, delle modalità di effettuazione della manutenzione straordinaria oppure di adempimenti burocratici e legati alle verifiche delle attività sul sito e alla tracciabilità del materiale trattato.

Il Comune di Lucera si è costituito in giudizio, perché coinvolto nel rilascio di alcuni pareri propedeutici all’Aia, anche se il vero obiettivo è la Provincia di Foggia che è l’ente competente principale in materia ambientale.

Non risulta contestata, invece, una questione molto delicata per l’azienda e legata proprio alla puzza, l’elemento principale su cui si concentra l’attenzione della popolazione. In effetti nella nuova Aia sono previsti quattro livelli di sanzioni, sebbene senza un orizzonte temporale definito. Tuttavia, in caso di segnalazioni accertate e persistenti di emissioni odorigene anomale, in particolare durante i mesi estivi, il gestore è obbligato, su richiesta della Provincia, a ridurre i quantitativi di rifiuti in entrata. Alla prima richiesta scatterà il 25% (quindi arrivando a 97.500 tonnellate), alla seconda è previsto il dimezzamento, alla terza il 75% e alla quarta è stata già fissata la sospensione dell’attività.

A ogni modo, l’azienda è tenuta a inviare a Provincia, Comune di Lucera e Arpa i dati relativi ai controlli delle emissioni e informare immediatamente in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, provvedendo a ripristinare le condizioni di conformità. Sul tema specifico, è prevista una precisa fissazione del cosiddetto “Indice di Respirazione Dinamico Potenziale” (che misura il valore di stabilità biologica dei campioni), con rilevazioni da concordare con Arpa che sta per installare un’apposita stazione regionale. Le misure dei valori limite dovranno avere frequenza trimestrale, con monitoraggio settimanale dei vari punti di campionamento sui vari letti del biofiltro, tramite sistema “Odorprep” gestito in maniera digitale.

