Dotoli da Tutolo, il festival della politica

Succede che una foto valga più di un editoriale e rappresenti da sola una notizia, se adeguatamente contestualizzata. E quindi la presenza di sabato scorso dell’ex sindaco di Lucera, Pasquale Dotoli, nella nuova struttura ricettiva del suo successore Antonio Tutolo, ha scatenato una girandola di ragionamenti politici, tanto più se si considera che si trattava di una sorta di “visita privata”, quindi con accesso rigorosamente personalizzato e su apposito invito, per un luogo che sarà ufficialmente inaugurato e aperto al pubblico solo domani.

E’ molto probabile che i due diretti interessati (che non hanno diffuso l’instantanea) non cercassero una pubblicità del genere, ma questo non ha impedito di cominciare a fare ricostruzioni di legami, rapporti e possibili scenari che hanno pure addirittura un sapore elettorale, ingrediente che immancabilmente comincerà a condire non solo le pietanze del ristorante su Via Troia ma anche e soprattutto ogni decisione, provvedimento e movimento da qui ai prossimi tre anni, anche se sono molti quelli pronti a giurare che l’esperienza di Giuseppe Pitta a Palazzo Mozzagrugno finirà anche prima della primavera 2026, prima tornata utile per le Amministrative a livello nazionale. E’ evidente che molto dipenderà proprio da quello che succederà a Bari, dalle parti della Regione Puglia per la quale è ancora in ballo la collocazione temporale (e le candidatute principali) delle elezioni specifiche, perché l’incrocio (e le manovre) di intenti e ambizioni passa anche da una data del calendario.

L’unica cosa certa è che quella foto di Dotoli ha avviato una specie di effetto domino e provocato un festival di illazioni e ipotesi anche sulle sue reali intenzioni nel futuro a breve e medio termine. Ideologicamente collocato sempre a destra, ma evidentemente non ha mai interrotto un filo tutto particolare con l’attuale consigliere regionale, il suo più feroce oppositore nel periodo 2009-2014 ma con il quale Dotoli riuscì a portare a casa, pochi giorni prima dell’apertura delle urne di nove anni fa, l’adozione del Piano Urbanistico Generale. In effetti entrambi possono definirsi padri putativi del documento programmatico che ancora oggi produce i suoi effetti economici e pianificatori sulla città, sebbene con ruoli e tempistiche diversi, visto che poi l’approvazione definitiva arrivò due anni dopo proprio con Tutolo alla guida di Palazzo Mozzagrugno.

Vuoi vedere che Dotoli torna a fare politica attiva dopo la batosta del 2014 in cui non riuscì a entrare nemmeno nel ballottaggio? Vuoi vedere che i due si stiano parlando più da vicino, magari davanti a una pizza, anche perché lo hanno sempre fatto? Entrambi avrebbero già risposto con una risata a queste che per ora vengono definite battute, ma resta il precedente, fissato in foto, di un invito tutt'altro che casuale a un (ex?) avversario politico che ha avuto la preminenza su alcuni (reali?) alleati e sodali, in quello che potrebbe definirsi il patto sotto “Al Gelso”, ovvero il nome della struttura di proprietà di Tutolo.

Quello che è certo, invece, è che proprio quella foto ha fatto rispolverare progetti messi prudentemente e temporaneamente nel cassetto, ha provocato qualche irritazione per ora dissimulata e soprattutto fatto rialzare la testa a parecchi, qualcuno persino dai sepolcri politici in cui erano finiti ormai da anni. E infatti c’è chi è già tornato a farsi vedere in giro, magari in coppia pure familiare, dopo essere rimasto scientificamente nascosto per anni. E quando nel centro storico appaiono certi personaggi, allora vuol dire che è già l’alba di una nuova campagna elettorale.

r.z.