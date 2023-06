I Diversabili con Federico II

L’Associazione “I Diversabili” di Lucera apre le sue porte ai bambini e ragazzi della città per condividere il progetto “Alla Corte di Federico II”. L’appuntamento, libero e gratuito, è per sabato 1° luglio alle 10 nel giardino della sede di Piazza Murialdo, per una mattinata all’insegna del divertimento, dell’arte, della storia, della legalità, ma anche dell’inclusione e dell’integrazione.

“Racconteremo il percorso che i nostri ragazzi stanno facendo, e renderemo partecipe la città di questa esperienza attraverso diversi laboratori – ha spiegato Tina Ieluzzi, vice presidente del sodalizio – per cui i nostri ragazzi stanno sviluppando abilità, stanno accrescendo l’autostima e ampliando le conoscenze sulle proprie radici storiche e culturali”.



Il progetto - finanziato dall’avviso “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie” - è partito a giugno 2022 e si concluderà entro l’anno. Durante la prima parte, gli ospiti insieme ai ragazzi della scuola primaria e secondarie di primo grado, e a quelli della Cooperativa Paidòs, sono stati impegnati in laboratori artistici, manuali e di ricerca che ruotano intorno alla figura di Federico II.

Durante la mattinata, i presenti avranno la possibilità di prendere parte ai laboratori di cioccolateria sociale e ceramica con il maestro Lucio Gianfrancesco, di pittura con Cleonice Di Muro, di difesa personale con Annita Scioscia. Simone De Troia, guida turistica e vice presidente dell’Archeoclub Lucera, racconterà la storia di Federico II e i luoghi della città a lui legati. Non mancheranno storie e indovinelli con i rappresentanti di Gens Capitanatae, associazione storico culturale che promuove la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale, archeologico e monumentale di Lucera e della Capitanata.

Il progetto “Alla Corte di Federico II” conta anche altri partner, come il Comune di Lucera, gli istituti comprensivi “Manzoni Radice” e “Tommasone Alighieri”, la Polisportiva Juvenilia Scioscia, la cooperativa Paidos, Rotaract Club Lucera, Corale Santa Cecilia, Pro Loco, parrocchia Opera San Giuseppe, Corpo volontario intervento pubblico e protezione civile e Apulia Arte, Turismo e Cultura.

Red.