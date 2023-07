I fondi 8xmille spesi dalla diocesi di Lucera-Troia

La diocesi di Lucera-Troia gestisce ogni anno un gettito ormai consolidato di 850 mila euro provenienti dai fondi dell’8xmille, a loro volta indicati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di un dato in lieve discesa tendenziale nell’ultimo periodo, si è passati dagli 856 del 2017 agli 848 del 2022, l’ultimo bilancio disponibile e diffuso qualche giorno fa dalla curia di Piazza Duomo, guidata dal 2017 da monsignor Giuseppe Giuliano.

Sono sostanzialmente due i maxi capitoli di competenza, uno dedicato alle esigenze di culto e pastorale (per il quale sono stati assegnati 435 mila euro) e l’altro che si occupa degli interventi caritativi per il quale si dispone di 413 mila euro.

Insomma, si tratta di un tesoretto che già da solo potrebbe rappresentare un argomento dissuadente nei confronti di chi vorrebbe la soppressione (con successivo smembramento) della diocesi più piccola della Puglia, con poco meno di 70 mila battezzati, anche se poi per estensione territoriale è la terza della regione, dopo Foggia e Manfredonia.

A ogni modo, le erogazioni danno poi la misura e l’appropriatezza degli interventi: la somma globale per le iniziative di culto e pastorale per l’anno 2022 è stata di 528 mila euro, mentre per gli interventi caritativi è stata di un milione di 94 mila euro, in entrambi i casi compresi interessi e somme non ancora assegnate.

Culto e pastorale

Per le esigenze di culto e pastorale, c’è una quota relativa al restauro conservativo di edifici a servizio delle attività del clero, come il seminario diocesano locale, ma anche quelli pontifici regionali di Molfetta per la Puglia e Posillipo per la Campania, ma non sono stati nemmeno pochi i cantieri visti negli ultimi mesi soprattutto in città, specie nelle chiese di Sant’Antonio Abate e alla basilica San Francesco. In particolare, risulta una ripartizione di 162.791 euro per arredi sacri e beni strumentali per la liturgia (24.887), promozione e rinnovamento delle forme di pietà popolare attraverso stampa sussidi liturgici (10.327), contributo della Diocesi per la manutenzione edilizia di culto esistente (127.576); per la cura delle anime sono stati invece utilizzati 266.128 euro, suddivisi tra attività pastorali diocesane nei vari ambiti relativi al servizio della lode, al servizio della fede e della carità attraverso il funzionamento e l’impegno degli uffici di Curia e degli organismi diocesani (143.441), per i mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale, come il mensile diocesano e web tv “Sentieri”, il bollettino diocesano “Vita Comune” e il sito internet (19.229), per la formazione teologico pastorale del popolo di Dio (103.458). Per la catechesi ed educazione cristiana sono stati utilizzati 7.643 euro, di cui 2.500 per la formazione di membri di associazioni e aggregazioni ecclesiali e 5.143 per iniziative di cultura religiosa. Da questo capitolo avanzano ancora circa 92 mila euro non ancora assegnati e in attesa di essere destinati.

Carità e bisogni

Poi c’è tutto il sistema degli interventi caritativi, quasi tutto racchiuso nelle attività del “Centro di Solidarietà Padre Maestro” e della stessa Caritas diocesana, “attraverso i quali – si legge nel documento ufficiale – sono state date risposte ai bisogni e alle emergenze sociali presenti nel territorio, con aiuti a persone bisognose, extracomunitari, tossicodipendenti, anziani e portatori di handicap”.

Il dettaglio parla di 620.000 euro, a cui si aggiungono altre opere caritative in favore di famiglie particolarmente disagiate e categorie economicamente fragili (100.000 per entrambi i capitoli), assieme a 50.000 per gli anziani e altrettanti per componenti del clero che si trovano in condizioni di malattia o straordinaria necessità. In questo campo si registra un evidente innalzamento degli “investimenti”, passati dai 716 mila del 2021 a 920 mila del 2022, importo peraltro quasi raddoppiato rispetto al 2020.

Anche in questo settore ci sono fondi residuali per 174 mila euro in attesa di precisa assegnazione ed erogazione. In nessun caso è possibile risalire alla destinazione specifica, ma è possibile sapere che alcuna operazione è stata fatta in contanti, mentre tutto il flusso di denaro viene riscontrato dall’effettuazione di 67 bonifici bancari o dall’emissione di 21 assegni, e per ciascuna esiste apposita fattura per lavori, servizi o forniture da parte di privati e liberi professionisti.

I dati nazionali

Com’è noto, la destinazione dei millesimi del proprio Irpef può essere devoluta allo Stato o a una confessione religiosa, tra le dodici attualmente riconosciute. La Chiesa Cattolica fa la parte del leone, riuscendo a intercettare circa l’80% dell’ammontare totale, grazie a 11.795.699 firme di contribuenti relativa al 2021 (in relazione ai redditi 2017) che hanno “fruttato” l’acquisizione della cifra monstre di un miliardo e 136 milioni di euro. Queste somme vengono poi impiegate in migliaia di progetti specifici, sono 15 mila quelli attualmente “attivi”, suddivisi tra propositi caritativi, di culto e pastorali, anche fuori dall’Italia, oltre a sostenere materialmente i sacerdoti nei loro incarichi parrocchiali o missionari, sulla base della quantità e soprattutto qualità delle proposte e richieste presentate alla Conferenza Episcopale Italiana che poi distribuisce materialmente le risorse.

Lo Stato

Sono 215 milioni gli euro gestiti direttamente dallo Stato italiano come quota ricevuta dal gettito dell’8xmille, in relazione al 2021 su redditi dichiarati nel 2017, vale a dire il 15% del totale. Questa specifica destinazione, è bene ricordare, vale anche quando non viene espressamente indicata alcuna destinazione con la propria firma.

Secondo le legislazione vigente, i settori di intervento in cui utilizzare i fondi sono cinque: il contrasto alla fame nel mondo, il supporto per le calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati, la conservazione dei beni culturali e infine la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

I soggetti che possono accedere sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, e per il solo settore delle scuole, si possono aggiungere le amministrazioni statali, il Fondo per gli edifici di culto e gli enti locali territoriali già proprietari dei suddetti edifici. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

Per la quota destinata ai beni culturali, è previsto un ulteriore criterio di riparto geografico tra cinque aree individuate a livello regionale, e la Puglia fa parte del gruppo “Sud” assieme ad Abruzzo, Molise, Campania Basilicata e Calabria.

Poi ci sono le modulazioni, le deroghe e il conteggio degli arretrati, e quando si scende del dettaglio si vede che per la fame del mondo sono stati finanziati 64 progetti per un totale di 14.456.075 di euro, per la conservazione di beni culturali altri 8 con 5.251.893 di euro, per le calamità naturali sono stati sostenuti 9 interventi con 14.441.579, per l’edilizia scolastica il ministero dell’Istruzione ha gestito 14.449.317, mentre sull’assistenza ai rifugiati e minori stranieri figurano 35 iniziative, per un totale di 6.676.969. Tra queste, l’unica citazione riguardante la Capitanata è riferita all’Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo” che ha ricevuto la somma di 310.000 euro per il progetto Axio che consiste nella “Integrazione socio lavorativa di rifugiati titolari e richiedenti di protezione internazionale, nei Comuni di Lucera e Foggia”.

Riccardo Zingaro