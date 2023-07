Libri di testo per famiglie in difficoltà

Al via l’avviso regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo dedicata agli studenti a basso reddito delle istituzioni secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie presenti sul territorio regionale per il prossimo anno scolastico.

Sarà possibile presentare istanza fino alle 12 del 29 luglio 2023 per tutti gli studenti delle scuole medie e superiori della Puglia il cui nucleo familiare presenta un Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro, elevando tale soglia a 14.000 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

L’istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2023/2024.

La piattaforma acquisirà i dati sull'Isee direttamente dalla Banca dati dell'Inps, pertanto al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile, nel sistema Inps, una attestazione Isee valida. Il riconoscimento del beneficio, assegnato tramite i Comuni, sarà preceduto dalla verifica della residenza, della frequenza scolastica, dell'effettiva spesa sostenuta nel caso di erogazione di rimborso delle spese.

Ulteriore novità in programma da quest’anno è la previsione di una seconda finestra temporale dell’Avviso, che sarà attiva dalle 12 del 4 settembre fino alle 12 del 24 settembre, per consentire alle famiglie che non riusciranno a presentare domanda nella prima finestra, di potersi comunque candidare per ricevere il contributo regionale.

“Questa misura è ormai un caposaldo della programmazione regionale del diritto allo studio per gli studenti delle scuole di Puglia - ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo – ed è un intervento attesissimo che solo per l’anno scorso ha avuto come numero di beneficiari 76.324 studenti per uno stanziamento complessivo di risorse, da parte dell’amministrazione regionale, che ha superato i 14 milioni di euro. La lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico parte da qui, dal garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità, a prescindere dal contesto da cui si proviene. Un ragazzo che lascia la scuola è una sconfitta per tutti, è nostro compito fare tutto il possibile per impedirlo”.

Red.