'Premio Lupo': nuova edizione del concorso letterario

Al via la 16esima edizione del concorso letterario “Premio Lupo”. Con la pubblicazione del bando, si sono aperte le iscrizioni che dovranno pervenire entro il 31 agosto 2023.

Il progetto, che vede coinvolti anche quest’anno sei territori di Puglia e Campania, è promosso dai Comuni di Roseto Valfortore (fondatore), Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Foiano Valfortore, San Bartolomeo in Galdo e Castelfranco in Miscano.



La direzione artistica e organizzativa del Premio è di nuovo a cura della Piccola Compagnia Impertinente, compagnia teatrale foggiana diretta da Pierluigi Bevilacqua, Con la direzione artistica della PCI, si sono succeduti incontri con personaggi di rango nazionale, come Vladimir Luxuria e Giorgio Tirabassi, che hanno dato lustro alle premiazioni dei vincitori. In più, gli eventi collaterali al Premio saranno sempre all'insegna dei teatro, letteratura e musica, con una componente dedicata alla narrativa che farà da collante agli appuntamenti.

“Il successo delle ultime edizioni, sia per il numero di racconti inviati che di partecipazione di pubblico agli eventi, ci ha convinti a proseguire sulla strada della condivisione culturale – dichiara Bevilacqua -, che è un porgere e un assimilare dai territori, rimarcando e valorizzando le unicità di ciascuna comunità e ciò che invece le accomuna”.



Il partner artistico di questa edizione sarà la libreria Kublai di Lucera, centro di aggregazione culturale e sociale, riconosciuto lo scorso anno “libreria di qualità” dal Ministero della Cultura.



Anche il Premio Lupo 2023 darà a chiunque l’occasione di misurare il proprio talento letterario attraverso tre generi: drama, comedy e drama-comedy. La forma resta quella del racconto breve, con un limite massimo di 9 mila battute. Una Commissione giudicatrice, composta da un rappresentante di ciascun comune promotore, valuterà i testi in base ai macrocriteri della forza narrativa, dell’originalità della forma e dello stile.

Per ogni categoria è previsto un premio di 700 euro più un buono libri di 50 euro spendibile presso la libreria Kublai.



La novità assoluta introdotta quest’anno è rappresentata dalla sezione “Fumetto”. Attivata in via sperimentale, si rivolge alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti ai sei comuni promotori del Concorso. Ogni classe potrà presentare un unico lavoro collettivo inedito: una tavola con illustrazione che potrà presentare testo sia didascalico che legato ad uno o più personaggi. Il tema è ovviamente il Lupo. Tutte le tavole pervenute in tempo saranno esaminate da una giuria designata dalla direzione artistica. I migliori fumetti saranno pubblicati nel volume con i racconti.

Il bando è pubblicato sul sito www.premiolupo.com e gli elaborati vanno spediti via mail all’indirizzo info@premiolupo.com. La partecipazione è gratuita e libera.

Red.