La festa del grano a Roseto

E’ tutto pronto per la quinta edizione della "Festa del grano e della ruralità" che si terrà a Roseto Valfortore dal 21 al 23 luglio. Sarà l'occasione per conoscere più da vicino questo momento così importante per gli agricoltori del territorio e in questa fase delicata per quanto riguardo il settore. Infatti, tra i momenti più interessanti di questa tre giorni c'è il convegno in programma domenica 23 luglio alle ore 11 alla chiesa S. Rocco (Area Paduli), per parlare de "Le politiche agroalimentari in Puglia: Prospettive ed aspettative". Interverranno, dopo i saluti del sindaco Lucilla Parisi, Marino Pilati (Direttore provinciale Coldiretti Foggia), Giuseppe Campanaro (Direttore Confagricoltura Foggia), Pasquale De Vita (Presidente GAL Meridaunia), Domenico Campanile (Dirigente di gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - Attuazione Politiche Forestali in Puglia). A seguire si terrà la benedizione del raccolto e dei mezzi agricoli.

"E' una piacevole occasione per vivere tutti i processi produttivi legati al grano immergendosi in un mondo che riesce ancora a mantenere quell'equilibrio tra procedimenti antichi e innovazione - ha commentato Parisi – e in questi tre giorni ci saranno degustazioni, visite guidate, laboratori e momenti di approfondimento".

Tra gli eventi programmati nella Festa del Grano e della Ruralità anche la colazione contadina sabato 22 luglio alle 10.30, la dimostrazione di mietitura alle 11 e quella di molitura alle 17 al presso il parco naturalistico dei mulini ad acqua. Conoscere per scoprire ed imparare, ma anche vivere esperienze nuove come la dimostrazione di parapendio dal Monte Stillo. La sera spettacoli musicali a partire dal 21 luglio con il musical "Sister Act" all'anfiteatro, mentre il 22 luglio musica folk e percorso enogastronomico, così come il 23 luglio quando si terrà uno spettacolo musicale a chiusura della festa.

