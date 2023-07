Mancini guida gli studenti pugliesi di Forza Italia

Francesco Mancini ha venti anni e dice di militare in Forza Italia da quando ne aveva 8. Originario di Pietramontecorvino, dopo aver frequentato il liceo Bonghi di Lucera, ora è iscritto all’Università di Bari, facoltà di Veterinaria. Ha appena ricevuto la nomina di coordinatore regionale dell’Associazione regionale “Studenti per le libertà”.

“E’ per me un immenso orgoglio poter portare il nome della mia terra in tutta la Puglia – ha commentato Mancini – mettendo al centro l'università che è secondo noi l'unica speranza per contrastare ogni cancro (da quello mafioso a quello della disoccupazione) e rendere grande la nostra Puglia”.

Red.