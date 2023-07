Operazione Friends, cinque pesanti condanne

Quasi tutte confermate, con solo qualche piccolo sconto, le già pesanti condanne che erano arrivate in primo grado nel 2020 per sei imputati del processo “Friends” che prese il via, con il giudizio abbreviato, a seguito dell’omonima operazione congiunta effettuata nel 2019 da Guardia di finanza e Polizia di Stato.

Nel procedimento di appello, quindi, sono rimaste le pene a carico dei lucerini Alfredo Papa di 65 anni (14 anni di reclusione) che la Direzione distrettuale antimafia ritiene il capo del clan “Bayan-Papa-Ricci”. Poi ci sono Urbano Petito, 69 anni (5 anni di reclusione) e Antonio Valerio Pietrosanto, 55 anni (5 anni e 4 mesi).

Francesco Antonio Coccia, invece, è passato da 6 anni e 8 mesi e 5 anni e 6 mesi di reclusione, mentre Francesco Ricci, 53 anni, da 5 anni e 4 mesi a 5 anni, un mese e 10 giorni.

Per Coccia e Pietrosanto, inoltre, era già scattata la confisca dei beni già sequestrati, e cioè immobili, quote societarie, autovetture e rapporti finanziari per svariate centinaia di migliaia di euro, mentre per tutti c’era stata la sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Confermata anche la pena per Libero Lombani, 36 anni, a 7 anni e 4 mesi di reclusione, associato al gruppo criminale in rappresentanza del clan “Li Bergolis” operante soprattutto a Monte Sant’Angelo, legato in particolare a Enzo Miucci, il quale ha scelto di farsi processare con il rito ordinario, nell’ambito della stessa inchiesta, assieme al suo sodale Matteo Pettinicchio, così come altri lucerini, garganici, abruzzesi, molisani e affiliati alle cosche della ‘ndrangheta.

Le accuse per tutti a vario titolo erano proprio di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di armi.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari aveva ipotizzato una triangolazione tra Lucera, Gargano e Calabria, ma con ramificazioni in Abruzzo, Molise, Lazio e Piemonte per il giro di compravendita e spaccio. Il gruppo lucerino sarebbe stato il fornitore principale su Foggia di un grosso giro di droga, con accertati approvvigionamenti da gruppi camorristici del napoletano, proprio dai Li Bergolis e da soggetti della malavita cerignolana. Oltre agli stupefacenti, i rapporti riguardavano anche compravendita di armi, peraltro rinvenute e sequestrate a Miucci, cioè tre pistole semiautomatiche, un silenziatore e trentasei cartucce. Il resto degli indagati sono clienti-pusher che si occupavano di smerciare la droga in vari luoghi e modalità.

