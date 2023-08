La luce bella della vita

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».

Il Buon Dio lungo il corso della storia della salvezza ha usato diversi modi per rivelarsi, un roveto ardente, una brezza leggera, una nube, ma la trasfigurazione di Gesù è davvero il modo più bello. In questa festa Cristo si rivela per ciò che è: l’Amato.

Con la Trasfigurazione Gesù vuole ricordare che tutti possono splendere di una luce nuova, di una luce bella; Dio si rivela in Gesù che ha in sé la potenza divina, ma anche la fragilità umana.

C’è un versetto di una canzone molto conosciuta che recita “ma che splendore che sei nella tua fragilità”, e racchiude un po’ il senso della festa di oggi. Io sono bella/o perché sono l’Amato del Buon Dio, posso far risplendere la Sua Luce nonostante tutti i miei limiti.

Se ci si pensa bene sono proprio le persone con cui si è più legati che ci conoscono veramente, non è un caso che la Trasfigurazione non avvenga in mezzo alla folla ma solo per alcuni.

Tu sei uno splendore, meriti di essere amato e di far conoscere questo amore. Gesù rifiuta l’invito di Pietro a fare tre capanne, Egli non è per la staticità ma chiede ai discepoli di scendere dal monte per tornare nel loro piccolo mondo e trasfigurarsi con la propria vita lì dove sono chiamati con le persone con cui devono stare.

da Animatori Salesiani