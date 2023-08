I vescovi di Lucera, 98 storie nella storia diocesana

La storia della diocesi di Lucera va ancora tutta scoperta e raccontata, e per farlo sarebbe sufficiente ripercorrere quelle personali dei 98 vescovi che si sono succeduti nel corso dei secoli. Ad aggiungere un contributo definitivo promette di pensarci un libro che verrà presentato sabato 12 agosto a Piazza Duomo, come prologo delle Feste patronali.

Il volume si intitola “I vescovi di Lucera” edito da Schena ed è stato curato da Massimiliano Monaco che lo ha scritto assieme a Walter Di Pierro, Antonio Antonetti e Gianluca D'Antino, con foto di Raffaele Battista.

Si tratta di un lavoro completo, affrontato da più fronti, compreso quello araldico e genealogico, con il quale sono stati ricostruiti i profili (con biografia, stemma e ritratto ove rinvenuto) di tutti i prelati che si sono avvicendati in una sede episcopale ritenuta da sempre di grande prestigio, oltre che di elevata munificenza, con un territorio di competenza un tempo molto ampio, arrivando fino alle pendici del Gargano.

Lucera è una delle prime diocesi della cristianità, addirittura associata a una fondazione diretta da parte di Pietro, di passaggio nel suo viaggio verso Roma, con la prima consacrazione di San Basso. Quello che è certo, invece, è che la sua valenza storica ed ecclesiastica sia di primissimo livello, caratteristiche che emergono dagli studi effettuati sulla base di un progetto partito addirittura nel 2000, in occasione del Giubileo, e terminato in occasione del settimo centenario della morte del beato Agostico Kazotich, il vescovo del ritorno alla cristianità dopo il periodo arabo-musulmano, quando la città assunse temporaneamente il nome di Civitas Sanctae Mariae.

La carrellata arriva fino al titolare attuale, il napoletano monsignor Giuseppe Giuliano che nella sua presentazione si è detto “stupito per la fatica che il lavoro ha richiesto, emozionato per le radici lontane della presenza cristiana ed edificato per la passione dei suoi predecessori nell’attaccamento alla comunità. La nostra chiesa ha bisogno di essere amata – ha aggiunto – e il nostro popolo ha bisogno di essere ‘vissuto’ con partecipazione e generosità, ma partendo dalla conoscenza documentata delle sue origini”.

L’opera è introdotta dal professor Pasquale Corsi, presidente della Società di Storia Patria della Puglia, è fa parte della collana del Centro ricerche di storia religiosa in Puglia, curata da Giovanni Dotoli e Mimma Pasculli Ferrara. E’ un percorso che consente di ricostruire la storia non solo religiosa, ma anche civile, sociale e culturale delle varie epoche, con “innesti” economici, dottrinali e spirituali arrivati spesso da personalità di grande levatura che si sono susseguiti sulla cattedra lucerina nel corso di circa duemila anni, tanto che nell’elenco figurano beati, santi o personaggi di grande spessore teologico e perfino letterario o politico. E’ una fotografia precisa pure dei rapporti tra Stato e Chiesa, o tra organizzazioni e ordini di varie ispirazioni, tutti passati da un crocevia fondamentale del territorio quindi sotto diversi punti di vista.

Massimiliano Monaco, nella sua nota introduttiva, ha evidenziato: “In un'epoca come quella che stiamo attraversando, segnata da una generalizzata perdita di memoria collettiva e da rapide e profonde trasformazioni, la custodia dell'identità di una Civitas si misura anche dalla sua capacità di rielaborare i personaggi e gli episodi della propria storia. Abbiamo analizzato l'intero arco temporale dell'esistenza di questa diocesi pugliese, a cui auguriamo lunga vita, nella consapevolezza che la storia di un territorio conta al pari della sua geografia e della sua demografia e che non può essere continuamente sacrificata alla legge dei numeri. Nonostante la consultazione di numerosi archivi e biblioteche, naturalmente non tutti i dubbi sono stati sciolti, ma molti equivoci sono stati in parte chiariti; nuove figure di vescovi sono apparse, mentre sono rimasti in ombra diversi altri personaggi tramandatici dalla tradizione. Il tutto, in attesa di nuove ricerche, valutazioni o progressi delle conoscenze, ma è già visibile una ricchezza e una varietà di informazioni sul nostro passato remoto o a noi più prossimo che aggiunge importanti tasselli cognitivi alla storia civile ed ecclesiastica di Lucera, dalla quale continuano ad emergere straordinarie figure di vescovi dotti, magnanimi, diplomatici, innovatori, conservatori, austeri, zelanti, autoritari, animatori di iniziative; vescovi costruttori o restauratori, santi, eroi, patrioti, pastori di anime più o meno presenti e inseriti nella storia della comunità, più o meno partecipi della vita civile, sociale e culturale del ‘loro’ distretto territoriale”.

Il tema rilanciato da Monaco, quello della distribuzione geografica delle chiese locali, ha ancora oggi una grande attualità, se si considera che è sul tavolo della Conferenza Episcopale Italiana un nuovo progetto di razionalizzazione dei territori, disegnato anche su impulso diretto di Papa Francesco, il quale ha detto a chiare lettere che il numero delle diocesi nazionali sia troppo elevato. Se poi una eventuale nuova riforma prenderà mai vita è materia per profeti, ma è chiaro che pure in questo settore entra in campo una certa politica ecclesiastica, con l’individuazione di criteri con cui operare. E quindi torna il timore che i più piccoli soccombano a favore dei più grandi. Ma con quale parametro? La diocesi di Lucera-Troia, la cui conformazione attuale risale al 1986, è la meno popolosa della Puglia (non raggiunge i 70 mila abitanti) ma è la terza per estensione geografica, dopo quelle di Foggia e Manfredonia, ma sono almeno dieci anni che in Piazza Duomo la voce gira, ancora più sinistra se si ricordano le recenti soppressioni di tribunale e ospedale.

E quindi un libro del genere, che potrebbe essere volgarmente definito “mattone” con le sue circa 500 pagine, potrebbe invece rappresentare una sorta di “prima pietra” con cui avviare la costruzione di un nuovo modo di far vivere un contesto, un territorio, un’istituzione.

Riccardo Zingaro