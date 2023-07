La strage di alberi in zona 167

Vi scrivo per sottoporre alla vostra attenzione una questione assai grave. Da qualche giorno a questa parte il Comune di Lucera sta tagliando indiscriminatamente gli alberi del quartiere 167, in particolare in via Donatello e in via Leonardo da Vinci.

Ci tengo a sottolineare che tutti gli esemplari erano in salute e molti di loro avevano più di 30 anni; quindi, erano davvero molto grandi e belli. Il motivo per cui il comune giustifica questo scempio è l’attuazione del progetto “Urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubbica”, finanziato dal Programma dell’abitare sostenibile e solidale della Regione Puglia.

Se non ho capito male, l’obiettivo è quello di riqualificare l’area, rifacendo i marciapiedi, piste ciclabili e piantando nuovi alberi. Il problema però è che stanno tagliando quelli che c’erano già! Sappiamo tutti, però, che la quantità di ossigeno e di anidride carbonica prodotta e assorbita da un albero di oltre 30 anni è di molto superiore a quella di un alberello appena piantato! Inoltre, coi cambiamenti climatici in atto, tagliare alberi è un atto che potremmo definire quasi criminale. A me sembra che questo sia l’ennesimo caso in cui il verde pubblico viene distrutto per fare soldi! E vi assicuro che vedere questi giganti cadere al suolo ed essere fatti a pezzi è davvero straziante! Al momento credo che siano quasi una ventina gli alberi tagliati ma credo che li vogliano tagliare tutti! Io però non ho visto nessuno protestare o indignarsi e mi chiedo come ciò sia possibile! Perciò mi rivolgo a voi nella speranza di trovare qualche altro cittadino capace di indignarsi almeno la metà di quanto ho fatto io. Io penso che sarebbe stato possibile ideare un progetto di urbanizzazione che valorizzasse gli alberi esistenti, invece di tagliarli.

Mail firmata