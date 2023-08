Gemellaggio calcistico Celle-Loughgall

Il Real Celle di San Vito e il Loughgall FC, squadra di calcio irlandese, si sono gemellati. Il patto d’amicizia tra le due formazioni calcistiche è nato da un preciso comune denominatore: entrambi i borghi che le due squadre rappresentano sono tra i più piccoli d’Europa: Celle di San Vito, infatti, con i suoi 140 abitanti è il paese più piccolo della Puglia; Loughgall ne conta 280. La squadra irlandese ha sancito un nuovo record: è la formazione della Premiership, torneo della massima serie Nord Irlandese, che ha sede nel municipio meno popoloso di tutte le città partecipanti allo stesso campionato.

“Siamo davvero felici di aver stretto questo gemellaggio con il Loughgall FC – ha dichiarato Fabio Romano, capitano e allenatore del Real Celle San Vito – con una sana amicizia nata dalla passione per il calcio e dai pochi abitanti delle due comunità. Loro sono in cima al massimo campionato nazionale, noi, invece, siamo posizionati nell’ultima serie dei campionati di calcio italiano, la Terza Categoria campana. Possiamo imparare tantissimo”.

Pochi giorni fa, è arrivato a Celle di San Vito il gagliardetto del Loughgall FC riportante la dedica “ai nostri amici di Celle di San Vito”.

Anche la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, ha espresso la sua gioia per questo nuovo legame che unisce il comune cellese al paese irlandese. “Dopo aver rafforzato il nostro rapporto con la Francia, con la visita a Celle della Console Generale, sono contenta di questa nuova amicizia che non fa felice solo gli amanti del calcio ma tutto il paese. Di sicuro da settembre avremo una squadra in più da tifare”.

Il capitano Fabio Romano ha ringraziato i vertici societari del Loughgall FC ed ha inviato agli stessi sia il gagliardetto del Real Celle San Vito sia dei souvenir che ritraggono il borgo cellese firmati dalla presidente della società Consiglia Agrillo e dalla vice-presidente Maria Cavoto.

“Nella speranza che questo rapporto con gli irlandesi diventi sempre più forte – ha concluso Romano - mi sto adoperando per organizzare un’amichevole fra le due compagini”.

Red.