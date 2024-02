Il Piano ciclistico urbano di Lucera

La Provincia di Foggia ha avviato le procedure per la realizzazione del tratto di Capitatanata della Ciclovia Adriatica, disponendo di oltre 22 milioni di euro per un percorso che collega Lesina e Manfredonia, per un totale di circa 80 chilometri.

Ma la mobilità sostenibile è anche quella da allestire all’interno dei singoli Comuni, e allora quello di Lucera ha ricevuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 12.700 euro con il quale redigere un Piano locale. La Giunta Pitta ha raddoppiato la dotazione finanziaria e ha affidato l’incarico alla stessa ditta che aveva già realizzato il Piano Generale del Traffico Urbano, vale a dire la Sipet di Campobasso che sta lavorando anche sul nuovo Pgtu.

Il documento è stato adottato dall’esecutivo, aprendo così la fase delle osservazioni, contributi ulteriori e segnalazioni, prima della definitiva approvazione fissata entro fine ottobre prossimo, questa volta di competenza del Consiglio.

Lucera, posta su tre colline, non ha una orografia proprio agevole per i cicli che devono affrontare dislivelli anche importanti, ma gli elaborati sarebbero stati comunque concepiti in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale, dei trasporti e della mobilità disponibili a livello regionale, provinciale e comunale, e in particolare si propongono di rispondere a precise particolarità, anche sulla base di un tavolo di lavoro che si è riunito a febbraio scorso, con la parteciazione di qualche associazione del territorio, e con il coinvolgimento di tutti i dirigenti scolastici degli istituci cittadini, dei sodalizi sindacali ed ambientali e di società legate al settore del trasporto pubblico ed alla mobilità in genere.

Riqualificazione e rigenerazione urbana sono i due mantra degli ultimi anni a ogni latitudine, con una spiccata tendenza a promuovere la ciclabilità diffusa, agevolare la convivenza tra i ciclisti e gli altri utenti della strada, aumentando la sicurezza lungo gli itinerari ciclabili con interventi sia infrastrutturali

che di servizi dedicati per favorire l’intermodalità con le altre forme di trasporto.

Alla fine, è stato costruito un programma di interventi, relativamente agli ambiti edilizi e urbani oggetto di analisi per la zonizzazione della moderazione del traffico e/o velocità e dei cicloparcheggi, ovvero il complesso degli stalli e delle bicistazioni.

“Questo Piano – è scritto nella delibera - costituisce il presupposto per la programmazione e la pianificazione degli interventi dell’Amministrazione comunale, finalizzati al miglioramento della sicurezza lungo gli itinerari ciclistici per recuperare e valorizzare lo spazio pubblico a favore della mobilità attiva promuovendo la mobilità ciclistica e favorendo l’intermodalità con le altre forme di trasporto”.

Attualmente le piste ciclabili presenti nella cinta urbana sono un paio, una nella zona orientale della città, lungo l’asse viario principale di Via Foggia che si collega anche al quartiere Lucera2 e alla zona Anfiteatro, e un’altra nel quadrante sud, in zona 167 con estensione fino alla stazione ferroviaria, ma manca ancora una strutturazione organica. Non esistono però veri e propri percorsi protetti e nemmeno corsie preferenziali.

“Questo contesto – si legge nel Piano – costituisce un deterrente all’utilizzo della bicicletta per spostamenti di tipo sistematico, scelta che potrebbe contribuire a innalzare il livello di vivibilità dell’ambiente urbano, oltre che rappresentare anche un importante incentivo alla frequentazione turistica della città. Peraltro, la presenza di marciapiedi inadeguati o la loro assenza in alcune porzioni del centro urbano non favorisce lo sviluppo di una mobilità ‘attiva’ ed inoltre la sosta irregolare spesso occupa i percorsi dedicati ai pedoni, provocando una percezione di insicurezza all’utenza. Nelle aree periferiche, si tende all’utilizzo dell’automobile o del motociclo anche per percorrere brevi distanze”.

Riccardo Zingaro