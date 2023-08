Il grande murale della scuola Dante

Anche la street art può essere una forma di didattica e insegnamento, tanto più a valori come la interculturale e l’accoglienza tra popoli diversi tra loro. E’ questo il proposito di un’opera che sta prendendo il suo aspetto su una parete esterna della scuola Dante di Lucera, dal titolo “Stupor Mundi – Lugarah: integrazione di culture” e possibile grazie a un finanziamento di 40 mila euro ottenuto dal Comune, attingendo al Por Puglia “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.

Il tema del progetto artistico si sviluppa proprio attorno alla figura di Federico II come personaggio in connessione con la scuola ma soprattutto come figura legata alla memoria collettiva. La base dell'ispirazione del murale e la scelta della scuola dedicata al Sommo Poeta sono anche legate a due importanti eventi celebrati nel 2021, ossia la celebrazione per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e la figura di Federico II in Puglia.

“L’obiettivo è quello di tutelare le antiche radici della città di Lucera e la sua storia – è scritto nel progetto dall’architetto Federica De Luca - tramite laboratori educativi scolastici finalizzati alla narrazione dell'opera di street art, attraverso la conoscenza delle tecniche pittoriche e la partecipazione degli alunni nella realizzazione delle attività”.

La scelta della scuola è stata dettata dalla sua vicinanza con la biblioteca cittadina, ma anche come una sorta di continuazione artistica rispetto a un’altra opera risalente al 2016, con la realizzazione di alcuni murales nel cortile dell’Itet “Vittorio Emanuele III” che sorge praticamente a pochi metri di distanza.

“L’intento è quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura locale – hanno aggiunto i promotori - esaltando il rapporto vigente tra il protagonista dell’elaborato, Federico II, e Dante che in ben due Canti della Divina Commedia fa riferimento alla Corte Sveva che comunque lui non aveva conosciuto. Inoltre, nel repertorio zoologico dantesco, esistono citazioni del falco come animale simbolo di quella epoca. Da qui l’idea di rappresentare proprio l’uccello, assieme a un richiamo diretto alla Costituzione di Melfi, tra le altre cose un manifesto del concetto di interculturalità e accettazione”. La scritta stabilita è, infatti, “Nessuno ebreo o musulmano deve essere perseguitato perchè ebreo o musulmano”.

Gli elementi decorativi, a cura degli artisti Andrea Petrillo, Cleonice Di Muro e Alessandro Tommasone, con il coordinamento del professor Salvatore Lovaglio, stanno evidenziando lo stile duecentesco, con la motivi, immagini e cromie ispirate alle iconografie della Cappella Palatina di Palermo. A corredare l’opera c’è anche un inserto digitale: didascalia in italiano, inglese e braille che comprende pure un Qr Code con il quale scaricare un mini documentario sottotitolato.

“Il murale per me rappresenta il connubio vincente di due figure rivoluzionarie e dalla profonda cultura – ha spiegato la dirigente dell’istituto, Francesca Chiechi – e questa è un’occasione artistica per investire sulla qualità attraverso il bello che rende tutti progressivamente più autonomi, liberi e, in ultima analisi, più felici. Il concetto di ‘bello’ e soggettivo e mutevole nel tempo, ma va insegnato ed applicato. Ed educare al bello significa educare a saper cogliere qualcosa di diverso da noi stessi che ci arricchisce, ci completa, e ci fa crescere. Significa anche esercitare l’attenzione, l’osservazione e la consapevolezza che tutto ciò che ci circonda è sano profitto. Educare alla bellezza significa coinvolgere i bambini e i ragazzi a migliorare il loro spirito critico, e suscitare in essi la voglia di tutelare, custodire, imitare ciò che ritengono bello. Dobbiamo cercare di far capire ai ragazzi quanto sia importante la formazione e l’acquisizione di consapevolezza di sé e del mondo che li circonda.