L'offerta della sofferenza

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,21-27)

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».



Quanto è difficile non esser come Pietro? Quanto è complicato non "pensare come gli uomini".

Quando pensiamo alla sofferenza, infatti, non possiamo fare a meno di guardarla con occhi umani e non come Gesù ci insegna.

Non abbiamo imparato nulla, non abbiamo compreso l'importanza di abbracciare la croce, di offrire la nostra sofferenza e trarne qualcosa di buono per noi e per gli altri.

Offrire ciò che ci fa male per qualcosa che salverà la nostra o l'anima altrui.

Gesù non ci chiede gesti impossibili per le nostre capacità, ma soltanto di trasformare - nel nostro piccolo e come ha fatto lui - una cosa brutta in una cosa meravigliosa.

Per cui cerchiamo di affrontare, insieme a Gesù le nostre piccole o grandi prove, e facciamole diventare immensi momenti di Grazia.

da Animatori Salesiani