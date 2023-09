Servizio Civile Digitale, 122 posti in Capitanata

È stato pubblicato il bando per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, nell'ambito di 76 programmi di intervento di Servizio Civile Digitale da realizzarsi in tutta Italia.

Le Coop. sociali Ce.S.eVo.Ca. (Centro Studi e Volontariato di Capitanata) con sede a Castelluccio Valmaggiore e San Riccardo Pampuri di Foggia hanno visto finanziato il programma di intervento “Mezzogiorno digitale”, con i progetti “Mezzogiorno Digitale per innovare” e “Mezzogiorno Digitale per integrare”, redatti con il contributo di numerosi altri enti coprogettanti del territorio: a Foggia e Capitanata sono disponibili complessivamente 122 posti.

A Foggia, le posizioni sono aperte per il Policlinico Riuniti (4 posti); Palazzo Uil (4 posti); Conart (6 posti); Foggia Social Club (6 posti); Foggia Tv (6 posti); Csv Foggia (4 posti); Opus (4 posti); Camera di Commercio (4 posti); Ass. Compagnia delle Opere (4 posti); Centro Famiglie (2 posti).

In provincia, ci sono posti disponibili a Castelluccio Valmaggiore, a Casa Parco (2 posti); a Monte Sant’Angelo (4 posti); Orsara di Puglia, alla Cittadella del volontariato (4 posti); Cagnano Varano al Centro Diurno (4 posti); a Lucera all’ospedale Lastaria (4 posti); Scuola paritaria infanzia (8 posti); Parco dei bimbi (2 posti); a Troia al Villaggio Quadrimensionale (6 posti); Puglia senza ostacoli (4 posti); a Castelluccio dei Sauri, il Centro Operativo Comunale di protezione Civile (4 posti); ad Accadia, ai Servizi Sociali del Comune (4 posti); ad Alberona, al Centro Visite virtuale (4 posti); a Volturino, alla Rsa Maria SS. della Serritella (4 posti); a Zapponeta, alla Protezione civile del Comune (6 posti) e al servizio Ambiente (6 posti); a Orta Nova, al Centro per anziani “Ventrella” (4 posti) e Centro Diurno (4 posti); a Cerignola, al Centro Diurno “Agape” (4 posti).

Secondo i promotori, i progetti puntano a migliorare la comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, l’accessibilità e la positiva accoglienza nei servizi pubblici, con attenzione particolare alle persone che presentano maggiori difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Hanno l’obiettivo di favorire e aiutare la cittadinanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di supportare gli operatori nelle procedure informatiche, riducendo la burocratizzazione cartacea.

“Il Servizio Civile Universale – hanno riferito i presidenti delle due coop, Carlo Laronga e Michele Bottaccio - è un’esperienza di impegno sociale e cittadinanza attiva con un’elevata valenza formativa che i giovani possono vivere in enti privati o istituzioni pubbliche. Ai volontari risultati idonei e selezionati verrà riconosciuto un rimborso mensile di 507 euro”.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 28 settembre 2023, selezionando anche il progetto desiderato.

