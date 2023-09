La galleria Passo del Lupo chiusa per due mesi

Almeno fino al 30 ottobre non sarà possibile transitare per la galleria “Passo del lupo”, chiusa ieri sulla Strada Statale 17, al confine tra Puglia e Molise.

Il traforo sarà sottoposto a nuovi interventi di riqualificazione di competenza di Anas, consistenti soprattutto nella installazione delle centine metalliche sul soffitto, oltre alla preparazione plano altimetrica dell’area dove verrà realizzata l’area cabine.

In effetti è stato interdetto il tratto compreso tra il km 4,330 ed il km 11,100. Il transito dei mezzi pesanti, provenienti e diretti da Foggia e Campobasso, superiori alle 7,5 tonnellate, viene deviato verso la Statale 16 o sull’autostrada A14 in direzione Termoli, mentre quello dei mezzi leggeri viene indirizzato lungo la SP.145, anche se non risultano poche le violazioni di queste disposizioni.

I sindaci di Volturino e Volturara avevano già ottenuto una riapertura che è andata avanti dal 20 luglio fino a domenica scorsa.

