Artista giapponese in mostra a Lucera

"EN" dal giapponese "Enso" è il cerchio universale che collega gli eventi alle persone, un sottile filo rosso che costituisce una connessione spirituale tra anime. È per tale ragione che l’Associazione Utò-Lo Spazio della Luce ha deciso di intitolare “L'essenza dell'En” la mostra personale dell’artista giapponese Seiko Kawaguchi in programma mercoledì 20 settembre nello spazio di Via Pignatelli 14 a Lucera. Vernissage ad ingresso gratuito dalle 19 alle 21. La mostra sarà visitabile anche nei giorni successivi di lunedì 25 e martedì 26 settembre, sempre negli stessi orari.

Invenzioni visive capaci di unire il mondo umano a quello della natura. E’ questa l’arte dell’illustratrice asiatica che racchiude opere e dipinti della sua cinquantennale carriera. L’evento è allestito in collaborazione con Poser by Giorgia Ferosi e Masseria nel Sole.

Classe 1954, Seiko Kawaguchi vive ed opera a Shirahama, dando vita al suo marchio di prodotti Arte Seiko. Grafiche, illustrazioni digitali, come le creazioni che affondano le loro radici nell’anima di creatrice pubblicitaria, che hanno visto l’artista giapponese lavorare per un decennio a Tokyo per importanti società internazionali come Sony, Warner Bros e Rara Avis.

La mostra del 20 settembre, curata da Cleonice Di Muro, vice presidente del sodalizio, racchiude lo straordinario talento di Seiko Kawaguchi in un condensato della sua carriera artistica, che spazia dagli anni Novanta sino ai giorni nostri per tre decenni, tra opere fatte a mano, dipinti, litografie digitali e creazioni varie, per un atteso ritorno in Italia che mancava dagli anni 90 a Firenze.

