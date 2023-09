Gino Valeno firma uno speciale francobollo

Il 23 settembre ricorrono gli 80 anni dalla morte di Salvo D’Acquisto, il vice brigadiere dei carabinieri che offrì la sua vita ai nazisti, rimanendo ucciso al posto di altre 22 persone. L’Arma è sempre stata impegnata nella memoria del giovane, poi Medaglia d’oro al valor militare, e per la speciale occasione si sono unite anche le Poste Italiane che proprio durante le celebrazioni di sabato prossimo a Napoli e a Torre Polidoro, proprio dove avvenne l’esecuzione, verrà presentato un folder con francobollo, cartolina e annullo filatelico dedicato all’eroe sottufficiale, Servo di Dio, la cui figura è già comparsa più volte nella cinematografia per flim e fiction.

A firmare il bozzetto è il pittore lucerino Gino Valeno, il quale ha ricevuto l’incarico direttamente dal Comando Generale, dopo che a Roma avevano molto apprezzato un suo quadro su D’Acquisto da cui è stato poi estratto il motivo grafico, il secondo della storia dopo quello risalente al 1975.

“E’ una grande soddisfazione per me – ha riferito Valeno a Luceraweb – ed è uno dei momenti più importanti della mia carriera, del quale vado veramente orgoglioso, anche perche sono il primo artista pugliese a firmare un francobollo. Sabato ci saranno momenti di grande emozione e coinvolgimento, perché saranno presenti, oltre a tutti i vertici dell’Arma a partire dal comandante Teo Luzi, sia il ministro della Difesa Guido Crosetto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.