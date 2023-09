Il mercato pugliese delle auto usate

Nei primi 8 mesi del 2023, il mercato delle auto usate in Puglia ritorna con il segno positivo, registrando una crescita del +3,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e 134.608 passaggi di proprietà al netto delle minivolture (Fonte ACI). Un settore che si conferma cruciale per “svecchiare” l’attuale parco auto circolante datato nella regione, e nel 2022 sono 1.520.415 le vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (62% sul totale), di cui ben 313.788 addirittura Euro 0-1 (12,8%). In Italia, chi è alla ricerca di un’auto di seconda mano, infatti, sostituirebbe l’attuale vettura, che ha in media circa 12,5 anni, con un’auto più giovane.

E su questo il mercato digitale può aiutare grazie alla vasta offerta di vetture di nuova generazione, come quelle proposte da AutoScout24 che ha un proprio osservatorio in grado di gestire i dati.

Nei primi otto mesi del 2023, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Bari con 40.775 (+4% sullo stesso periodo del 2022), seguita da Lecce con 26.047 (+5,7%, il valore più alto), Foggia con 21.613 (+3,4%), Taranto con 19.404 (+2,2%), Brindisi con 14.550 (+2,1%), Barletta Andria Trani con 12.220 (+1,0%).

Secondo AutoScout24, le auto termiche continuano a essere le preferite. Ben il 68,9% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nei primi 8 mesi dell’anno riguarda vetture diesel e il 22,4% benzina. Le ibride rappresentano solo il 3,4% e le elettriche, seppur crescano di anno in anno, sono ferme all’0,7%. A frenare l’ascesa dell’elettrico, anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente il costo elevato (per il 33% del campione) e la scarsa autonomia delle batterie (24%).

Per quanto riguarda i modelli più richiesti, nella regione vince in assoluto la Fiat Panda, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche, spiccano rispettivamente l’Audi A6 e la Tesla Model 3.

Guardando alle intenzioni di acquisto nei prossimi mesi, chi ha intenzione di acquistare un’auto usata continua a cercare i motori termici, ma con la benzina (43%) che supera di poco il diesel (38%). L’elettrico non supera il 2% mentre cresce l’interesse per il GPL (12%). Sul fronte delle previsioni di spesa, il budget medio è di 20 mila euro per le auto termiche e 23 per le ibride ed elettriche. Per oltre sei su dieci, l’auto deve avere meno di 80 mila km e in merito al segmento non ci sono sorprese, gli utenti sono orientati su Suv, crossover e fuoristrada (39%) e berline (32%). Inoltre, sul fronte degli accessori, gli automobilisti non hanno dubbi e mettono al primo posto i dispositivi di sicurezza attiva (ABS, ESP, ecc.), indicati da ben il 79% del campione, seguiti dal sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) segnalato dal 46% degli intervistati e il cambio automatico dal 40%.

Red.

